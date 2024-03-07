شباب الأهلي والشارقة.. «القمة المثيرة» في «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



يشهد دوري أقوياء اليد، الجمعة، مباراتين ضمن «الجولة التاسعة»، من «الدور التمهيدي»، حيث يستضيف شباب الأهلي فريق الشارقة بصالة النهدة، فيما يلتقي الجزيرة مع النصر بصالة الجزيرة، وتستكمل الجولة السبت، عندما يلتقي دبا الحصن مع العين، بصالة نادي خورفكان، ومليحة مع الوصل، بصالة نادي مليحة.

ويتصدر الشارقة قمة الترتيب برصيد 22 نقطة، رغم خسارته التاريخية أمام دبا الحصن في الجولة الثامنة، ويليه شباب الأهلي «20 نقطة»، وفي حال فوز «الفرسان» ستكون المرة الأولى التي يخسر فيها الشارقة في مباراتين متتاليتين، منذ أكثر من 6 مواسم، بينما فوز «الملك» يؤكد عودته من جديد، وتجاوز «كبوة» الخسارة أمام الحصن، ودائماً ما تشهد مواجهات الفريقين إثارة كبيرة، لأن شباب الأهلي المنافس الأول للشارقة على كل البطولات في السنوات الأخيرة، ودائماً ما يكون الطرف الثاني في نهائي البطولة.

ويأتي الجزيرة في المركز الثالث «16 نقطة»، والعين الرابع «15 نقطة»، وله مباراة مؤجلة مع الوصل، ومليحة الخامس «14 نقطة»، وله مباراة مؤجلة مع النصر، وتقدم دبا الحصن للمرة الأولى في الترتيب إلى المركز السادس «12 نقطة»، متساوياً مع الوصل «12 نقطة»، بينما تراجع النصر إلى المركز الأخير «9 نقاط».