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الرياضة

«أبوظبي البحري» يشارك في اليوم الرياضي الوطني

«أبوظبي البحري» يشارك في اليوم الرياضي الوطني
7 مارس 2024 14:07

 
أبوظبي (الاتحاد)

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شارك نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في اليوم الرياضي الوطني، بتنظيم ورشة خاصة لموظفي ومنتسبي النادي، في الهواء الطلق، على كاسر الأمواج، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.
وجاءت الورشة تحت عنوان النشاط البدني أسلوب حياة لجودة الحياة، حيث تضمنت العديد من المحاور، حول أسرار وأخطار الخمول البدني، وأهمية النشاط البدني للدماغ والصحة النفسية والوقاية من الأمراض.
وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي، أن المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي الوطني، تأتي لتؤكد الالتزام والحضور الرياضي والمجتمعي للنادي، في مختلف الفعاليات والأحداث الوطنية المختلفة، كما وجه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، ومشاركة الدكتور أسامة كامل الذي قام بإدارة الحوار والمحاضرة.

 

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نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
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