الأهلي والزمالك.. «قمة الكأس» في الرياض



القاهرة (أ ف ب)



تستضيف السعودية أول نهائي لكأس مصر في كرة القدم، يُقام خارج البلاد، عندما يتبارز الأهلي وغريمه الزمالك يوم الجمعة في الرياض، على لقب نسخة الموسم الماضي 2022-2023.

ويشمل عرض إقامة نهائي النسخة 91 في السعودية على هامش موسم الرياض، امتيازات مالية للاتحاد المصري والناديين، هي الأعلى في تاريخ كأس مصر منذ انطلاقها في 1921، يحصل البطل على 950 ألف دولار، والوصيف على 250 ألفاً، والاتحاد على مليوني دولار.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج «38»، مقابل «28» للزمالك، و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري، بلغ الأول النهائي بفوز سهل على إنبي 3-0، فيما احتاج الزمالك إلى ركلات ترجيحية للتغلّب على بيراميدز 4-3، بعد التعادل 3-3.

ويعاني بطل أفريقيا 11 مرة «رقم قياسي»، غيابات مؤثرة، أبرزها قائده وحارسه محمد الشناوي المصاب في الكتف، المدافع ياسر إبراهيم المصاب بتمزّق في العضلة الخلفية لفخذه، المالي أليو ديانج عقب جراحة في الركبة، والمهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي المصاب بشدّ في العضلة الخلفية.

يعود إلى قائمة «حامل اللقب» هدّافه محمود عبد المنعم «كهربا»، بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات بقرار من كولر، إثر اعتذاره عن عدم السفر لغانا في دوري أبطال أفريقيا لارتباطه بحفل زفاف شقيقته، كما سيكون لاعب الوسط إمام عاشور، على موعد لمواجهة ناديه السابق الزمالك للمرة الأولى.

وحقق كولر أغلب البطولات الممكنة منذ توليه المهمة في «صيف 2022»، حيث حصد دوري أبطال أفريقيا، برونزية كأس العالم للأندية، ألقاب الدوري، والكأس، والسوبر في مصر.

في المقابل، دعّم الزمالك صفوفه في يناير، بعد رفع إيقاف القيد، فضمّ ثلاثي الأهلي الأسبق عبدالله السعيد قائد بيراميدز، ناصر ماهر لاعب فيوتشر، وأحمد حمدي لاعب وسط مونتريال الكندي، ويغيب عنه مدافعه الدولي محمود حمدي «الونش»، وظهيره الأيسر محمد عبد الشافي لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، والسنغالي إبراهيما نداي للإصابة.

ويعود لقائمة بطل أفريقيا خمس مرات، القائد محمود عبد الرزاق «شيكابالا» الذي بلغ الثامنة والثلاثين، وجدّد عقده موسماً إضافياً، بعدما غاب عن مباراة الداخلية في الدوري.