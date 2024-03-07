سعيد بن دري: «الفار» في «مونديال البولو»

رضا سليم (دبي)



دخل اتحاد البولو مرحلة الاستعدادات والتجهيز لبطولة العالم للبولو التي تستضيفها الإمارات عام 2026، من خلال بدء الترتيبات مع الاتحاد الدولي، من أجل تنظيم عدد من البطولات عالية التصنيف، في مقدمتها سلسلة بطولة كأس السفراء «إمباسادور»، والتي تقام في دول عدة، وتضم 6 بطولات دولية سنوياً، وتستضيف الإمارات إحدى بطولات السلسلة، خلال ديسمبر 2024، كما تم الاتفاق مع الاتحاد البريطاني، على مشاركة نخبة من لاعبينا في بطولاتهم هناك لإعدادهم قبل كأس العالم.

وقال سعيد بن دري نائب رئيس الاتحاد: «بدأنا في تطبيق نظام كاميرات حكام المباريات لمراقبة اللاعبين، خلال مباراة نهائي كأس دبي الذهبية 2024، تمهيداً لتعميم التجربة والاستفادة من تطبيقها قبل كأس العالم 2026، وهي عبارة عن كاميرات يثبتها الحكام على السطح الأمامي للقبعة «غطاء الرأس» لتسجيل تصرفات اللاعبين، ويمكن العودة إليها لتصويب القرارات التحكيمية، في حال وجود خلاف بين الحكام على القرارات على طريقة «الفار» في كرة القدم

وأضاف أن الاتحاد وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي، وضع خطة طموحة، سواء على صعيد الإعداد أو التحضير للاستضافة، أو على إعداد المنتخب الذي يمثل الدولة في المحفل العالمي، ولعل هذه البطولات ذات المستوى العالي، أو متوسطة المستوى للكبار، وبطولات مماثلة للصغار من الجنسين التي نظمها الاتحاد، أو ينوي تنظيمها تسهم في تطوير المستوى، وإيجاد أجواء مبشرة بنشر اللعبة، محلياً وإقليمياً.