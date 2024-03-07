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حمدان بن مبارك: اليوم الرياضي الوطني يُحفز الطاقة الإيجابية للمجتمع

حمدان بن مبارك: اليوم الرياضي الوطني يُحفز الطاقة الإيجابية للمجتمع
7 مارس 2024 14:35

 
دبي (الاتحاد)

 

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الكرة، أن اليوم الرياضي الوطني فعالية تُعزز وحدة المجتمع وتماسكه وتناغمه، وتنّمي الرياضة المجتمعية، وتزيد ترابط الأجيال والعائلات، لأن هذا الحدث الرياضي يُحفز على العطاء والمحبة، ويُشجع الروح الرياضية، ويخلق جواً من البهجة والسعادة.
وقال معاليه: «القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تدعم الرياضة والرياضيين، وتُشجع المجتمع على ممارسة الرياضة بكل أشكالها، وتوفر لها بيئة مناسبة لأداء الفعاليات المختلفة». 
وأشار معالي رئيس اتحاد الكرة إلى أن مبادرة اليوم الرياضي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تخلق ثقافة مهمة تعزز الصحة العامة، مؤكداً أن هذه المبادرة تجعل الرياضة قوة مؤثرة تُحّفز الطاقة الإيجابية لدى المجتمع، وتدعم التطور الهائل الذي تحققه دولة الإمارات في جميع المجالات.
وقال «ستبقى الإمارات مكاناً مناسباً لممارسة الرياضة بكل أنواعها، فالإمارات تجمعنا دائماً على الخير والمحبة، لأنها تصنع الأمل، وتشحذ الهمم، فهي واحة آمنة للتعايش والتسامح، وهي عاصمة للرياضة بكل ألعابها ومنافساتها».

الإمارات
اتحاد كرة القدم
حمدان بن مبارك
اليوم الرياضي الوطني
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