الشارقة وشباب الأهلي جاهزان لدرع وكأس السوبر الإماراتي القطري

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬



ينتظر الشارقة وشباب الأهلي الترتيبات الفنية للمشاركة المرتقبة للفريقين في درع وكأس السوبر الإماراتي القطري، والمقرر في أبريل المقبل، حيث يلعب «الملك» حامل لقب النسخة الأخيرة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في ضيافة العربي القطري بطل كأس أمير قطر، على لقب «كأس السوبر القطري الإماراتي»، 12 أبريل المقبل بالدوحة.

في المقابل، يواجه شباب الأهلي بطل النسخة الأخيرة لـ «دوري أدنوك للمحترفين» منافسه الدحيل بطل دوري نجوم قطر، على لقب «درع السوبر الإماراتي القطري» والمقرر بدبي، 13 أبريل 2024 المقبل.

ووصف عبدالمجيد حسين نائب رئيس شركة الكرة بنادي شباب الأهلي، المشاركة المرتقبة لـ «الفرسان» في «درع السوبر الإماراتي القطري»، بالمناسبة المتميزة، والتي تسهم في دعم أواصر المحبة بين الشعبين الشقيقين، وقال: «البطولتان تفتحان آفاقاً أوسع للتعاون الرياضي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على المشاركات الرياضية على الصعيد الخليجي كاملاً».

وأضاف: «أربعة فرق عريقة من البلدين الشقيقين تشارك في درع وكأس السوبر الإماراتي القطري، ما يمنح البطولتين زخماً كبيراً، برهن عليه الاهتمام الواسع والزخم الإعلامي الكبير في الكشف عن تفاصيل البطولتين، والكشف عن الشركاء الرسميين للمسابقتين، شركة مدن الإماراتية، وزوروا قطر»، لافتاً إلى أن البطولات المرتقبة تعد مفتاحاً لبطولات ومشاركات أخرى.

وحول جاهزية «الفرسان»، قال عبدالمجيد حسين: «تجارب البدايات الناجحة لشباب الأهلي في بطولات سابقة كالسوبر الإماراتي المغربي، حافز مهم للفريق، ونطمح قطعاً إلى بداية متميزة أمام منافس قوي».

في المقابل، عبر عبدالرحمن الحداد المدرب المساعد لفريق الشارقة، عن سعادته بوجود «الملك» في النسخة الأولى لـ «كأس السوبر القطري الإماراتي»، في مواجهة مضيفه العربي، وقال: «نتشرف بالمشاركة في البطولة في نسختها الأولى، ونثمن عالياً دعم اتحاد الكرة ورابطة المحترفين في توثيق التواصل بين الاتحادات الخليجية».

وأضاف: «تحضيراتنا للمشاركة المرتقبة في أبريل، ستكون من خلال المنافسات في البطولات المحلية في كأس صاحب السمو رئيس الدولة والدوري، وصولاً إلى الجاهزية الكامل قبل الموعد المحدد للمباراة في 12 أبريل»، لافتاً إلى أن اللعب في الدوحة لا يبدو غريباً على لاعبي «الملك» الذين خاضوا أكثر من مشاركة سابقة في الملاعب القطرية.