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الفجيرة تستضيف مهرجان البراعم للجودو

الفجيرة تستضيف مهرجان البراعم للجودو
7 مارس 2024 15:30

 
الفجيرة (الاتحاد)

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ينظم اتحاد الجودو، في الساعة التاسعة صباح الجمعة، مهرجان البراعم السنوي المفتوح، بمجمع زايد الرياضي التابع للهيئة العامة للرياضة بالفجيرة، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وتحت شعار «الكل فائز».
وحددت اللائحة الفنية الشروط التي تسلمتها الأندية قبل إغلاق باب الاشتراك، وأتاحت فرصة المشاركة لجميع الفئات من المواطنين والمقيمين مواليد 2012 و2013، وفئة 2014 و2015 للجنسين.
والمشاركة مفتوحة لجميع الراغبين على مستوى الدولة، وبأربعة لاعبين بحد أقصى في كل وزن، ويتم توزيع اللاعبين طبقاً للعمر والوزن ودرجة الحزام، وفقاً لبنود لائحة اتحاد الجودو، ويجرى الميزان لمدة نصف ساعة في السادسة مساء الجمعة، ولا توجد نقاط للفوز ولا إنذارات، بهدف إيجاد نوع من المحبة والمرح بين البراعم المشاركين، وتشجيعهم على مواصلة تعلم الجودو.
وجدد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية، على استضافتهم مهرجان البراعم السنوي، في إطار تعاون الاتحاد مع أنديته، متمنياً التوفيق للمشاركين.

الإمارات
الفجيرة
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
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