«السطو بالسكاكين» على مشجعي برايتون!

روما (أ ف ب)



أصيب مشجعان لبرايتون الإنجليزي خلال عملية سطو بالسكاكين في روما، أثناء زيارتهما العاصمة الإيطالية، قبل مواجهة فريقهما لأصحاب الأرض «الخميس»، ضمن ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بحسب ما قالت الشرطة.

ونٌقل الرجلان البالغان 28 و29 عاماً إلى المستشفى بسبب إصابتهما «بجروح سكّين طفيفة» في فخذيهما، وفقاً لما قاله متحدث باسم الشرطة.

واستُدعيت الشرطة إلى مكان الحادثة في منطقة مونتي التاريخية، بعدما أبلغهم نادل في مطعمٍ بالحادثة.

واعتُديَ على المشجعَين في الشارع من قِبل «ستة أو سبعة أشخاص يرتدون أقنعة»، بحسب متحدثٍ باسم الشرطة.

وسُرق من الرجلين حقيبة صغيرة تحتوي على هويتهما ومحفظتيهما، والتحقيق جارٍ.

ويستضيف روما خامس الدوري، برايتون التاسع في الدوري الإنجليزي، في ذهاب ثمن النهائي على الملعب الأولمبي في روما.

ولم يخسر فريق العاصمة في مبارياته الخمس الأخيرة ضمن جميع المسابقات، في حين خسر برايتون آخر مباراتين.