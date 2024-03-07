«فعاليات متنوعة» في احتفال اتحاد الكرة باليوم الرياضي الوطني



دبي (الاتحاد)



أقام اتحاد كرة القدم في مقره بدبي، فعاليات رياضية متنوعة، احتفالاً بالنسخة التاسعة من اليوم الرياضي الوطني تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، استجابة لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لإقامة اليوم الرياضي الوطني، لتجسيد وحدة وتلاحم مجتمع الإمارات، وانسجام جميع الشرائح والفئات العمرية المختلفة باستثمار النشاطات الحركية والرياضية والترفيهية والترويحية والمجتمعية والتثقيفية والتنافسية.

وتضمنت الفعاليات، التي شارك فيها موظفو الإدارات المختلفة وأعضاء الأجهزة الفنية لمنتخباتنا الوطنية، مجموعة من الأنشطة الرياضية الترفيهية المتنوعة، بدأت بتحدي المشي، واختتمت بإقامة مباريات كرة قدم بين موظفي أقسام وإدارات اتحاد الكرة، والتي تميزت منافساتها بالروح الرياضية العالية بين جميع المشاركين.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، أن فعالية اليوم الرياضي الوطني تُعد مناسبة رياضية مجتمعية مهمة تُشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بكل أنواعها، مشيراً إلى حرص اتحاد كرة القدم على المشاركة بشكل سنوي في هذا الحدث الرياضي المهم الذي يُعزز الهوية الوطنية، ويجسد توجيهات واهتمامات قيادتنا الرشيدة بكل أنواع المبادرات الإنسانية والمجتمعية والرياضية والثقافية المختلفة.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الكرة، مبادرة اليوم الرياضي الوطني هي دعوة لشحذ الطاقات والهمم التي تُعزز صحة وسلامة جميع أفراد مجتمعنا، ولطالما تميزت فعالياته بروح التعاون بين المواطنين والمُقيمين على أرض الإمارات، بلد التعايش والسلم والأمان.