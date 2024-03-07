سعيد الشامسي ينتزع لقب «كأس المدربين» للقدرة



محمد حسن (دبي)



انتزع الفارس سعيد أحمد الشامسي، لقب سباق كأس المدربين للقدرة، لمسافة 119 كلم، آخر سباقات موسم القدرة بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بمشاركة 55 فارساً وفارسة، من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وحسم بطل السباق صراعاً رهيباً على اللقب، امتد حتى الأمتار النهائية، قاطعاً المسافة على صهوة الفرس «أس دبليو جالما» لإسطبلات العاصفة، بزمن 4:33:41 ساعة، متفوقاً بفارق ثانيتين عن «الوصيف» عبد الله محمد الحمادي على صهوة «أتش سي بوترو رافيك» لإسطبلات الريف «العجبان» الذي سجل 4:33:43 ساعة، وحل ثالثاً بفارق أجزاء من الثانية، الفارس هزاع محمد المعمري، على صهوة «براكة دي لوزيلي» لإسطبلات «الأريام».

ونظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، ونال الأول 300 ألف درهم، والثاني 200 ألف، والثالث 125 ألفاً، ومن الرابع إلى العاشر 15 ألف درهم.

وتمكن بطل السباق من قيادة الصدارة في المرحلتين الأولى والثانية، وجاء وصيفاً في الثالثة، لتأتي المرحلة الأخيرة أكثر إثارة، وتحولت في الأمتار الأخيرة إلى معركة «كسر عظم»، لينجح البطل في التفوق، والوصول إلى خط النهاية أولاً، رغم المطاردة الشرسة من المنافسين.

وقام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، المدير العام للنادي، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وأعرب بطل السباق عن سعادته بحصد لقب الختام بمدينة دبي الدولية للقدرة، مشيداً بالأداء المبهر للفرس «أس دبليو جالما»، وقال إنه الفوز الأول له هذا الموسم، لكنه حقق مراكز جيدة في العديد من السباقات.

وأعرب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عن سعادته بخروج جميع السباقات بمدينة دبي الدولية بصورة رائعة وجميلة، متوجهاً بالشكر الى المدربين والملاك والفرسان لمساعدتهم في نجاح السباقات.