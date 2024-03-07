«الإمارات تجمعنا».. مشهد الإبداع في «اليوم الرياضي الوطني»

رضا سليم (دبي)



رسمت مبادرة اليوم الرياضي الوطني لوحة رائعة، ومشهداً جميلاً في النسخة التاسعة من المبادرة التي ترفع شعار «الإمارات تجمعنا»، وشهدت مشاركة غير مسبوقة بمختلف الفعاليات المقامة بجميع أنحاء الدولة بواقع 77230 مشاركاً من جميع فئات المجتمع، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمبادرة، متجاوزاً النسخة الماضية من الحدث التي بلغ عدد المشاركين فيها 70 ألفاً.

وفي أجواء رياضية متميزة ومفعمة بالتفاؤل والروح الإيجابية، احتفت اللجنة الأولمبية الوطنية، بفعاليات النسخة التاسعة من الحدث تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، بالتعاون مع نادي شباب الأهلي، بمشاركة مجتمعية واسعة تصدرت فيها المدارس المشهد، بعدد 5000 طالب وطالبة، طبقوا خلالها مبادئ التنافس الشريف في عدد من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

وبدأت فعالية اللجنة الأولمبية الوطنية بمسيرة رياضية، تقدمها كل من أعضاء مجلس إدارة اللجنة، وأعضاء نادي شباب الأهلي، وعدد من الرياضيين والشخصيات العامة وطلاب المدارس، بحضور ممثلي وسائل الإعلام، ليفتتح عقب ذلك برنامج الفعاليات الذي تضمن مباريات تنافسية متنوعة لرياضات الكرة الطائرة وكرة القدم والريشة الطائرة، إلى جانب إجراء عدد من التدريبات الخاصة باللياقة البدنية التي أشرف عليها متخصصون من الجهات المشاركة في الحدث المجتمعي البارز.

وشهدت النسخة التاسعة من اليوم الرياضي الوطني العديد من الأحداث الرياضية بمختلف أنحاء الدولة تنوعت خلالها الأنشطة والمبادرات والبرامج، بمشاركة جميع المراحل العمرية، إذ بلغت نسبة فئة الرجال 23% من العدد الإجمالي للمشاركين، و20% من موظفي الجهات والمؤسسات المختلفة، و16% للسيدات، وبلغت نسبة الأطفال المشاركة 21%، فيما بلغت نسبة مشاركة أصحاب الهمم 10% من العدد الإجمالي، و9% لكبار السن.



أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم أن اليوم الرياضي الوطني فعالية تُعزز وحدة المجتمع وتماسكه وتناغمه، وتنّمي الرياضة المجتمعية، وتزيد ترابط الأجيال والعائلات لأن هذا الحدث الرياضي يُحفز على العطاء والمحبة، ويُشجع الروح الرياضية، ويخلق جواً من البهجة والسعادة.

وقال معاليه: «القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تدعم الرياضة والرياضيين، وتُشجع المجتمع على ممارسة الرياضة بكل أشكالها، وتوفر لها بيئة مناسبة لأداء الفعاليات المختلفة».

وأشار معالي رئيس اتحاد الكرة، إلى أن مبادرة اليوم الرياضي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تخلق ثقافة مهمة تعزز الصحة العامة، مؤكداً أن المبادرة تجعل الرياضة قوة مؤثرة تُحّفز الطاقة الإيجابية لدى المجتمع، وتدعم التطور الهائل الذي تحققه الإمارات في جميع المجالات».

وقال «تبقى الإمارات مكاناً مناسباً لممارسة الرياضة بكل أنواعها، فالإمارات تجمعنا دائماً على الخير والمحبة، لأنها تصنع الأمل، وتشحذ الهمم، فهي واحة آمنة للتعايش والتسامح، وهي عاصمة للرياضة بكل ألعابها ومنافساتها».



وأكد فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، على أهمية هذا اليوم في تجسيد القيم والمبادئ الخاصة بالحركة الأولمبية، ضمن ممارسات رياضية وأحداث كبرى، تتميز بالمشاركة المجتمعية، سواءً من كبار السن أو الأسر وكذلك الفئة الخاصة بأصحاب الهمم، الأمر الذي أسهم في تضاعف عدد الفعاليات الرياضية مع انطلاق النسخة التاسعة، وسعي جميع الجهات إلى تنظيم المزيد من الأنشطة المصاحبة، وتسجيلها على الموقع الإلكتروني الذي شهد إقبالاً كبيراً مع البداية الفعلية للحدث.

وثمّن فارس المطوع توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتأكيد سموه بأن ممارسة الرياضة ثقافة مجتمعية عزّزتها قيادتنا الرشيدة، ووفرت لها البيئة الملائمة التي تشجع على استدامتها وزيادة نسبتها، مع نشر الإيجابيات المترتبة عليها بين جميع الفئات العمرية، لتصبح نهجاً أساسياً ومكوناً رئيسياً في بناء مجتمع الإمارات.

وأشاد عبدالعزيز السلمان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس فريق العمل التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، بزيادة نسبة الفعاليات مقارنة بالنسخة السابقة التي بلغ عدد المشاركين فيها 70 ألف مشارك، بما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بممارسة الرياضة وتفاعل جميع الفئات مع مبادرة اليوم الرياضي والشمولية التي نجح الحدث في تحقيقها، باستهدافه المؤسسات والجهات والهيئات والأفراد في سلسلة من النشاطات التي لم تتوقف على مدار اليوم في جميع ربوع الدولة، وهو الأمر الذي ترجم رسالة المبادرة وعنوانها المتمثل في «الإمارات تجمعنا».

وأضاف «يؤكد اليوم الرياضي الوطني قدرة القطاع الرياضي على القيام بدور فعال في دعم الالتزام بالتوجهات الحكومية عبر التشجيع على الممارسات المستدامة وتوعية الرياضيين ومختلف فئات المجتمع بأهمية الاستدامة وسبل تعزيز الالتزام بها، انطلاقاً من النشاطات الرياضية اليومية، إضافة إلى ترسيخ التعاون الفعال بين مؤسسات القطاع الرياضي والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف المساهمة في الارتقاء بالقطاع الرياضي».



ورشة في «أبوظبي البحري»



شارك نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في اليوم الرياضي الوطني، بتنظيم ورشة خاصة لموظفي ومنتسبي النادي، في الهواء الطلق، على كاسر الأمواج، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بعنوان النشاط البدني أسلوب حياة لجودة الحياة، حيث تضمنت العديد من المحاور، حول أسرار وأخطار الخمول البدني، وأهمية النشاط البدني للدماغ والصحة النفسية والوقاية من الأمراض.

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي، أن المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي الوطني، تأتي لتؤكد الالتزام والحضور الرياضي والمجتمعي للنادي، في مختلف الفعاليات والأحداث الوطنية المختلفة، كما وجه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، ومشاركة الدكتور أسامة كامل الذي قام بإدارة الحوار والمحاضرة.

اتحاد الكرة يحتفل ب «تحدي المشي»



أقام اتحاد كرة القدم في مقره بدبي، فعاليات رياضية متنوعة احتفالاً بالنسخة التاسعة من اليوم الرياضي الوطني، وتضمنت الفعاليات، التي شارك فيها موظفو الإدارات المختلفة وأعضاء الأجهزة الفنية لمنتخباتنا الوطنية، مجموعة من الأنشطة الرياضية الترفيهية المتنوعة، بدأت بتحدي المشي، واختتمت بإقامة مباريات كرة قدم بين موظفي أقسام وإدارات اتحاد الكرة، والتي تميزت منافساتها بالروح الرياضية العالية بين جميع المشاركين.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، أن فعالية اليوم الرياضي الوطني تُعد مناسبة رياضية مجتمعية مهمة تُشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بكل أنواعها، مشيراً إلى حرص اتحاد كرة القدم على المشاركة بشكل سنوي في هذا الحدث الرياضي المهم الذي يُعزز الهوية الوطنية، ويجسد توجيهات واهتمامات قيادتنا الرشيدة بكل أنواع المبادرات الإنسانية والمجتمعية والرياضية والثقافية المختلفة.