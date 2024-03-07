سباق السيدات يدشن مهرجان أبوظبي للقدرة



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، تنظم القرية بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، مهرجان أبوظبي للقدرة، ويدشن سباق السيدات لمسافة 100 كلم، صباح الجمعة، المهرجان في ختام برامج فعاليات الموسم بقرية الإمارات العالمية للقدرة.

ويشتمل المهرجان أيضاً على سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم الذي يقام غداً، والسباق المفتوح لمسافة 120 كلم في ختام المهرجان يوم الأحد.

وخصصت للسباق جوائز قيمة، حيث ينال صاحب المركز الأول 233650 درهماً، والثاني 187950 درهماً، والثالث 187950 درهماً، ويحصل أصحاب المراكز من الرابع وحتى العشرين مبالغ تبدأ من 50000 درهم إلى 30000 درهم.

وتم تقسيم سباق السيدات إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأزرق، 35 كيلومتراً، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية باللون الأصفر 25 كيلومتراً، والمرحلة الثالثة باللون الأحمر، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً، والمرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.

وتسعى إسطبلات المغاوير، للمحافظة على اللقب، حيث هيمنت فارسات الإسطبل على المركزين الأول والثاني خلال سباق النسخة الماضية الذي شهد مشاركة 128 فارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وانتزعت المركز الأول الفارسة أفنان إبراهيم على صهوة الجواد «باراكا الجيدو»، مسجلة 3:21:04 ساعة، تلتها زميلتها شرينه الفلاسي على صهوة «فينيتا» بزمن 3:22:30 ساعة، والفارسة نورا خلفان القبيسي على صهوة «ايزي بلي دي كومبيتي» لإسطبلات البوادي، بزمن 3:22:55 ساعة.