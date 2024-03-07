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الرياضة

المنصوري يشارك في كأس البرتغال للدراجات

المنصوري يشارك في كأس البرتغال للدراجات
7 مارس 2024 19:14

 
دبي (الاتحاد)

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عاد دراج المنتخب الوطني أحمد المنصوري من المشاركة في كأس البرتغال الدولي، وهي إحدى البطولات العالمية ذات التصنيف الأول، وشارك فيها المنصوري، من أجل الإعداد الأخير للمرحلة الأهم والأقوى، بخوض كأس الأمم في هونج كونج.
وشارك أحمد المنصوري في البطولة، رفقة شقيقة محمد المنصوري، وبقيادة يوسف ميزرا مدرب المنتخب، حيث أقام اللاعبون معسكراً خارجياً استمر من 28 فبراير إلى 4 مارس، واختتم المعسكر بالمشاركة في سباق الأومنيوم، بوجود الدراجين أحمد ومحمد المنصوري.
وقال يوسف ميرزا: «هدف المشاركة والسفر خارجياً واضح، من خلال الانتظام في معسكر خارجي بالبرتغال، تخلله المشاركة في كأس البرتغال الدولي للمضمار، ونجح خلال أحمد المنصوري في الحصول على المركز السابع في البطولة التي شهدت مشاركة بطل العالم في المضمار البرتغالي يوري، وهي بطولة قوية وأفضل إعداد للبطولة القادمة في هونج كونج، قبل المشاركة في بطولة العالم بكندا، وتعد البطولة الأهم والحاسمة لحسم سباق التأهل إلى أولمبياد باريس 2024».
وأضاف: «تأتي المشاركة في بطولة البرتغال، ضمن خطط إعداد اتحاد الدراجات ولجنة المنتخبات للبطل أحمد المنصوري لضمان أفضل إعداد له، بتوصية واهتمام كبير من منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد الذي حرص الفترة الماضية على توفير كل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية، والبطل أحمد المنصوري للمشاركة في كل البطولات الداخلية والخارجية».

الإمارات
الدراجات الهوائية
أحمد المنصوري
البرتغال
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