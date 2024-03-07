تشيلسي يكشف عن الخسائر المادية

لندن (د ب أ)



أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن خسائر وصلت إلى 1. 90 مليون جنيه إسترليني «8. 114 مليون دولار»، قبل حساب الضرائب، وذلك في العام الأول للنادي تحت قيادة مالكه الأميركي تود بويلي وشركة «كليرليك كابتيال».

وأظهرت النتائج المالية للعام الذي انتهي في 30 يونيو الماضي، شهدت الخسائر التي أسفرت عن نهاية العام المالي في 30 يونيو 2023، انخفاضاً في الخسائر عن 2022، والتي بلغت 4. 121 مليون جنيه إسترليني.

وذكر تشيلسي أنه رغم تلك الخسائر، مازال النادي ملتزما باللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» ولرابطة الدوري الإنجليزي.

وتزايد الاهتمام بقواعد الرابطة الخاصة بالربح والاستدامة، والتي تسمح بخسائر تصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني على مدار ثلاثة أعوام.

كان نادي إيفرتون قد تعرض لعقوبة خصم عشر نقاط من رصيده في الموسم الحالي، بسبب مخالفة اللوائح المالية، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى ست نقاط بعد الاستئناف، لكن النادي قد يواجه عقوبات أخرى في حال ارتكاب المزيد من المخالفات، فيما ذكرت رابطة الدوري أن نادي نوتنجهام فورست تكبد خسائر أعلى من المسموح بها في اللوائح.



