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الرياضة

أولسون يعاني «جلطات متعددة» في المخ

أولسون يعاني «جلطات متعددة» في المخ
7 مارس 2024 19:27

 
كوبنهاجن (رويترز)

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قال ميتيالاند المنافس في دوري الدرجة الأولى الدنماركي لكرة القدم، إن لاعب الوسط السويدي كريستوفر أولسون، يعاني من جلطات دموية صغيرة في فصي مخه، نتيجة لحالة التهاب نادرة للغاية في الأوعية.
وأُدخل أولسون المستشفى، ووضع على جهاز التنفس الصناعي، بعد سقوطه مغشياً عليه في منزله الشهر الماضي، وتم نقله إلى مستشفى جامعة آرهوس، وقال النادي إنه خضع لعدة فحوصات، واختبارات في الأسابيع الأخيرة.
وقال النادي الدنماركي في بيان «يتماشى التشخيص مع الفرضية التي عمل عليها الأطباء المتخصصون حتى الآن وعالجوا كريستوفر، وتعتبر حالة كريستوفر أولسون الآن مستقرة، والأطباء يواصلون رؤية بعض التطور، وفي الوقت نفسه يشعرون أن مستوى وعي كريستوفر يتزايد.
وفي الفترة المقبلة، يحاول الأطباء إخراج لاعب خط الوسط السويدي من جهاز التنفس الصناعي تدريجياً، لكنه لا يزال في العناية المركزة، وليس من الممكن حتى الآن قول أي شيء عن الإطار الزمني للعلاج والتشخيص النهائي».
وقال النادي الشهر الماضي إن حالة أولسون، لم تكن مرتبطة بإيذاء نفسه أو عوامل خارجية.
وبدأ أولسون، الذي خاض 47 مباراة مع السويد، مسيرته مع أرسنال الإنجليزي، ولعب أيضاً مع أيك ستوكهولم السويدي وأندرلخت البلجيكي. 

الدنمارك
السويد
أرسنال
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