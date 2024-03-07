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الرياضة

فيرستابن الأسرع في تجارب جائزة السعودية

فيرستابن الأسرع في تجارب جائزة السعودية
7 مارس 2024 19:29

 
جدة (رويترز)

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سجل ماكس فيرستابن سائق رد بول أسرع لفة في التجارب الحرة الأولى لجائزة السعودية الكبرى، ثاني محطات بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، متفوقاً على فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.
وتقام جائزة السعودية الكبرى، ضمن البطولة المؤلفة من 24 سباقاً، في جدة مساء السبت، قبل يوم واحد من الموعد المعتاد للسباقات استعداداً لبدء شهر رمضان.
وسجل بطل العالم ثلاث مرات زمنا قدره دقيقة واحدة و29.659 ثانية، متفوقاً بفارق 0.186 ثانية عن ألونسو، بينما جاء سيرجيو بيريز سائق رد بول الآخر في المركز الثالث، بفارق 0.209 ثانية عن الصدارة.
وحل جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الرابع، متفوقاً على شارل لوكلير وكارلوس ساينز سائقي فيراري، وشارك ساينز في التجارب، بعدما قال إنه شعر بتوعك الأربعاء.
وجاء لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز السابع، متفوقاً على لويس هاميلتون سائق مرسيدس، وبطل العالم سبع مرات الذي حل ثامناً، ولانس سترول سائق أستون مارتن في المركز التاسع، رغم اصطدامه بالحواجز، بينما حل أليكس ألبون سائق وليامز عاشراً. 

السعودية
جدة
الفورمولا-1
ماكس فيرستابين
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