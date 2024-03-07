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الرياضة

«الزعيم» إلى نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

«الزعيم» إلى نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
7 مارس 2024 20:36

 
معتز الشامي (دبي)

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تأهل العين إلى نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة في تاريخه، بالفوز على اتحاد كلباء 2-0 بـ «ركلات الترجيح»، بعدما تألق الحارس خالد عيسى في التصدي لـ 3 ركلات متتالية، بينما أضاع «النمور» الركلة الرابعة، وسجل لـ «الزعيم» سفيان رحيمي، ويحيى نادر. 
وانتهى الوقت الأصلي لمباراة إياب نصف النهائي، بفوز اتحاد كلباء بهدفين، أحرزهما دانيل بيسا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول و82، لتتساوى كفة الفريقين، بعدما تفوق العين بهدفين ذهاباً.
وشهدت المباراة إراحة «البنفسج» عدداً من اللاعبين الأساسيين، لأن الفريق يستعد لمواجهة قوية أمام النصر السعودي يوم الاثنين المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وقبل نهاية الشوط الأول، نجح اتحاد كلباء في التقدم بالهدف الأول الذي أحرزه دانيل بيسا 
الذي عاد مجدداً ليهز الشباك الدقيقة 82، ليحتكم الفريقان إلى «ركلات الترجيح» التي ابتسمت لـ «البنفسج» بفضل تألق الحارس العملاق خالد عيسى الذي أنقذ ببراعة وثبات 3 ركلات متتالية، كانت كفيلة بمنح العين بطاقة المرور إلى نهائي البطولة.

مصرف أبوظبي الإسلامي
العين
اتحاد كلباء
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