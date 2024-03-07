الجمعة 8 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المهيري: رعاية دورة عجمان الرياضية واجب وطني

المهيري: رعاية دورة عجمان الرياضية واجب وطني
7 مارس 2024 22:06

 
عجمان (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«رابطة المحترفين» تؤجل «المباريات الثلاث» للمرة الثانية
«3 مؤجلات» في «أدنوك للمحترفين» اليوم


تشهد النسخة الرابعة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تنظمها دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، خلال شهر رمضان المبارك، رعاية متميزة لعدد من الشركات الوطنية والدوائر الحكومية، منها شركة «الراسخون العقارية» الراعي الماسي، وشركة «الفطيم للسيارات» الراعي الذهبي، وشركة «لافيش للعطور» الراعي الفضي، و«غرفة تجارة وصناعة عجمان» الراعي الفضي، و«جمعية الإحسان الخيرية» الشريك التنظيمي. 
قال خليفة سلطان بن حارب المهيري، مدير عام «الراسخون للعقارات» الراعي الماسي للدورة: الرعاية تمثل مشاركة مجتمعية واجبة على كل الشركات الوطنية، لأن مثل هذه الأحداث تشجع المجتمع على ممارسة الرياضة، ونحرص دائماً على رعاية الدورة سنوياً، في إطار الحرص على دعمها وتعزيز نجاحاتها، خاصة أنها تقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، كما أن هناك دوراً لهذه الشركات في تقدم ونهضة المجتمع من خلال هذا الدعم. 
وأضاف: تسعى «الراسخون» لأن تتضافر جهودها في الأحداث المجتمعية الرياضية، وأن تكون شريكاً فاعلاً، انطلاقاً من دورها ومسؤوليتها، وأن تكون حاضرة في المشهد، وأن ترعى الحدث الكبير في عجمان خلال شهر رمضان الكريم.

 

عجمان
حكومة عجمان
مركز كواترو الرياضي
آخر الأخبار
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اقتصاد
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اليوم 11:03
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
وزير فرنسي يعلّق على إرسال قوات "قتالية" إلى أوكرانيا
اليوم 17:23
كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
الأخبار العالمية
صور.. كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
اليوم 17:09
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
علوم الدار
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
اليوم 16:31
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
اليوم 16:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©