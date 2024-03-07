المهيري: رعاية دورة عجمان الرياضية واجب وطني



عجمان (الاتحاد)



تشهد النسخة الرابعة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تنظمها دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، خلال شهر رمضان المبارك، رعاية متميزة لعدد من الشركات الوطنية والدوائر الحكومية، منها شركة «الراسخون العقارية» الراعي الماسي، وشركة «الفطيم للسيارات» الراعي الذهبي، وشركة «لافيش للعطور» الراعي الفضي، و«غرفة تجارة وصناعة عجمان» الراعي الفضي، و«جمعية الإحسان الخيرية» الشريك التنظيمي.

قال خليفة سلطان بن حارب المهيري، مدير عام «الراسخون للعقارات» الراعي الماسي للدورة: الرعاية تمثل مشاركة مجتمعية واجبة على كل الشركات الوطنية، لأن مثل هذه الأحداث تشجع المجتمع على ممارسة الرياضة، ونحرص دائماً على رعاية الدورة سنوياً، في إطار الحرص على دعمها وتعزيز نجاحاتها، خاصة أنها تقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، كما أن هناك دوراً لهذه الشركات في تقدم ونهضة المجتمع من خلال هذا الدعم.

وأضاف: تسعى «الراسخون» لأن تتضافر جهودها في الأحداث المجتمعية الرياضية، وأن تكون شريكاً فاعلاً، انطلاقاً من دورها ومسؤوليتها، وأن تكون حاضرة في المشهد، وأن ترعى الحدث الكبير في عجمان خلال شهر رمضان الكريم.