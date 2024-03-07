«المهام الخاصة» يفوز بدرع بطولة «الشيخ مبارك بن محمد للرماية»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت شرطة أبوظبي بطولة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان للرماية في دورتها الخامسة التي نظمتها إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية بالتنسيق مع مركز التربية الرياضية الشرطية في ميادين الرماية بالحفار بحضور معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي ومديري القطاعات ومديري المديريات ومديري الإدارات وعدد كبير من الضباط والمنتسبين.

وكرم معاليه قطاع المهام الخاصة الفائز بالدرع والفائزين في المسابقات المختلفة بالبطولة وحكام البطولة المكلفين من اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية والأوائل في الرماية السنوية لعام 2023، وأكد اعتزاز شرطة أبوظبي بالإنجازات الرياضية التي تحققت من مختلف القطاعات الشرطية مؤكداً الاهتمام المستمر بتحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام في البطولات الرياضية المقبلة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالأنشطة الرياضية وصولاً للتفوق والتميز الرياضي.

وأشاد العميد الدكتور راشد محمد بو رشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي بمستوى أداء المشاركين في البطولة والأرقام المسجلة مشيراً إلى أن البطولة شهدت مشاركات ومنافسات قوية على مستوى الفرق في مختلف القطاعات الشرطية.

وأكد العميد حسين محمد القحطاني مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية اهتمام شرطة أبوظبي بمسابقات الرماية باعتبارها من المهارات العسكرية المهمة التي تعزز ثقة المجتمع في أجهزة الشرطة.

وحاز قطاع المهام الخاصة على المركز الأول ودرع البطولة فيما حصل قطاع الموارد البشرية على المركز الثاني وقطاع الأمن الجنائي على المركز الثالث في البطولة وعلى مستوى المسابقات فاز فريق قطاع المهام الخاصة في مسابقة المستجيب الأول ( ضباط / مسدس ) بالمركز الأول، في حين أحرز فريق قطاع العمليات المركزية المركز الثاني، وحصل فريق قطاع الموارد البشرية على المركز الثالث، وفي مسابقة المستجيب الأول (صف الضباط والأفراد مسدس) فاز فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول، وحل فريق قطاع الموارد البشرية ثانياً، فيما حصل فريق قطاع العمليات المركزية على المركز الثالث.

وفي مسابقة المستجيب الأول (الشرطة النسائية مسدس) أحرز فريق قطاع الموارد البشرية المركز الأول، وحصل فريق قطاع المهام الخاصة على المركز الثاني، وحاز فريق قطاع الأمن الجنائي على المركز الثالث.

وفي مسابقة البندقية تكتيكي (رجال) أحرز فريق قطاع الأمن الجنائي المركز الأول، وحصل فريق قطاع المهام الخاصة على المركز الثاني، وحصل فريق قطاع الموارد البشرية على المركز الثالث.

وفي مسابقة البندقية تكتيكي الشرطة النسائية حصل فريق قطاع المهام الخاصة على المركز الأول، وفريق قطاع الموارد البشرية على المركز الثاني، وحصل فريق أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على المركز الثالث.

وفي مسابقة إسقاط الصحون (رجال) فاز فريق قطاع الموارد البشرية بالمركز الأول، وجاء فريق قطاع الأمن الجنائي بالمركز الثاني وحصل فريق قطاع العمليات المركزية على المركز الثالث.



182

شارك في البطولة نحو 182 رامياً ورامية من الضباط وصف الضباط والأفراد والشرطة النسائية من مختلف القطاعات الشرطية والتي استمرت لمدة 4 أيام وشملت 6 مسابقات مختلفة للرماية.