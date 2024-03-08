إعادة تشكيلة مجلس إدارة النصر والشركات التابعة للنادي



معتصم عبدالله (دبي)



أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، قراراً بشأن إعادة تشكيلة مجلس إدارة نادي النصر، وشركات الألعاب الرياضية، وكرة القدم، والاستثمار التابعة للنادي.

ونص القرار الأول على إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مروان بن غليطة، حميد أحمد الطاير «النائب الأول»، إبراهيم الفردان «النائب الثاني»، وعضوية حمد بوعميم، جمال لوتاه، قاسم صديقي، مروان حاجي ناصر، عبدالله سالم بن طوق، عبدالرزاق الهاشمي، منصور الفلاسي.

وأعاد القرار الثاني تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، برئاسة عبد الرزاق الهاشمي، وعبد الباسط علي نائباً للرئيس، وعضوية سالم محمد بن علي، فيصل حسين الطواش، ومحمد مطر الجميري.

وترأس عبد الله سالم بن طوق مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم بموجب القرار «رقم 3»، وضم التشكيل محمد عتيق ثاني «النائب الأول»، عادل محمد شاكري «النائب الثاني»، وعضوية عبدالله أحمد الطاير، ودكتور حمد رحمة الفلاسي.

وجرى بموجب القرار «رقم 4» لرئيس النادي إعادة تشكيل مجلس إدارة «شركة نادي النصر للاستثمار»، برئاسة منصور رحمة الفلاسي، وسعد عبد الله الحمادي «نائباً للرئيس»، وعضوية حسن إبراهيم الموسوي، نورة حسن الجسمي، محمد جنيد عيسى، محمد عبد الرحيم فريدون.