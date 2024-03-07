«العنابي» يضرب موعداً مع «الزعيم» في نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»





مصطفى الديب (أبوظبي)

تأهل الوحدة إلى نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد الفوز على الوصل بـ «رباعية»، في إياب «مربع الذهب»، ليضرب «العنابي» موعداً مع العين الذي صعد على حساب اتحاد كلباء 2-0 بركلات الترجيح.

سجل أهداف «أصحاب السعادة»، أحمد نور الله في الدقيقة 12، وفاكوندو في الدقيقة 40، وعمر خربين في الدقيقة 82، ولوكاس بيمنتا 87، وهي المرة الخامسة التي يكون فيها الوحدة طرفاً في المباراة الختامية للبطولة. وتأهل «الزعيم» إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة في تاريخه، بالفوز على اتحاد كلباء 2-0 بـ «ركلات الترجيح».