25 بطولة في سلسلة الأكاديمية الآسيوية لناشئي الجولف

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجولف، والأكاديمية الآسيوية للمواهب الناشئة، إطلاق النسخة الأولى من سلسلة بطولات الأكاديمية الآسيوية لناشئي الجولف برعاية شركة «أوبتيماس» التي تتضمن 25 حدثاً في روزنامة الموسم الحالي 2024، في مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ. ويستضيف نادي العين للفروسية والرماية والجولف، في الفترة الممتدة بين 11 وحتى 14 أبريل المقبل الجولة الافتتاحية للسلسلة التي تطوف ستة بلدان، هي الإمارات، وفيتنام، وإندونيسيا، وتايلاند، والهند، ماليزيا.

وتهدف السلسلة إلى توفير مزيد من الفرص للمواهب الناشئة من اللاعبين الهواة من الفئات السنية من 13 عاماً ولغاية 23 عاماً لكل من بلدان آسيا وأفريقيا، دون تكلف اللاعبين أعباء السفر، على أن تقام جولاتها وفق أعلى المعايير الدولية. ويوجد سلطان عصام الجسمي لاعب منتخبنا لناشئي الجولف في صفوف هذه الأكاديمية.

وقال اللواء «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف: «سعداء بالعمل جنباً إلى جنب مع الأكاديمية الآسيوية، في خلق فرص مختلفة لتطوير المواهب على صعيد دول المنطقة، من خلال إطلاق سلسلة جديدة من الأحداث تغطي فئات متعددة من المراحل السنية من المواهب الباحثة عن فرص حقيقية في كل آسيا وأفريقيا، لعرض موهبتهم، وتطوير وصقل هذه الموهبة، وفق أعلى المعايير الدولية، على أن تكون ضربة بداية من بوابة نادي العين في أبريل المقبل».

وقال جون لاروش، الرئيس التنفيذي، مؤسس أكاديمية آسيا للمواهب الناشئة للجولف: «تتوجه الأكاديمية بالشكر لكل من اتحاد آسيا والمحيط الهادئ، واتحاد الإمارات للجولف، على الشراكة، وفهم رؤيتنا نحو تطور لعبة الجولف في قطاع الناشئين بسرعة في دول المنطقة».