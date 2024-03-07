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الرياضة

أحمد بن محمد يستقبل سفير فرنسا

أحمد بن محمد خلال حديثه مع سفير فرنسا (وام)
8 مارس 2024 01:25

دبي (وام)

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استقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، نيكولاس نيمتشينو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وذلك في أبراج الإمارات في دبي.
استعرض الجانبان تطور علاقات التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا، في ضوء روابط الشراكة التاريخية بين البلدين، وفي جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، كما تم بحث آفاق تعزيز التعاون في مجال الرياضة، بما في ذلك تبادل الزيارات والخبرات في مجال تنظيم واستضافة البطولات الكبرى، وإعداد الرياضيين وتأهيلهم وتجهيز المنشآت الرياضية، بما يدعم مسيرة التطوير الرياضي في البلدين.
واستعرض اللقاء النهضة الرياضية التي تشهدها دولة الإمارات في ضوء الاهتمام والدعم الكبيرين من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وأثر ذلك في تعزيز مسيرة الحركة الأولمبية في الدولة والارتقاء، بواقع الرياضة الإماراتية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، في ضوء الجهود المبذولة في اتجاه الوصول بالرياضة الإماراتية إلى أعلى مستويات التميز، وتأكيد فرص تحقيق أفضل النتائج في كافة المناسبات والأحداث والاستحقاقات الرياضية الدولية. 
وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد عن خالص أمنياته بكل التوفيق لمدينة باريس والجمهورية الفرنسية الصديقة في استضافة الألعاب الأولمبية، والمقرر انطلاقها 26 يوليو المقبل، وتستمر إلى 11 أغسطس، والألعاب البارالمبية من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر. 
حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية.

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