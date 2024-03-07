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الرياضة

محمد الشرقي يشيد بنجاح بطولة الفجيرة الدولية لسباق الزوارق

محمد الشرقي خلال لقاء رافييل كيولي (وام)
8 مارس 2024 01:25

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور رافييل كيولي، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، يرافقه توماس كورت الأمين العام للاتحاد الدولي للرياضات البحرية.
ورحب سموه بالضيوف، مشيداً بجهود الاتحاد في تطوير مجال الرياضات البحرية على مستوى العالم.
وأكد سموه، اهتمام حكومة الفجيرة بقطاع الرياضة بكافة أنواعها، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بأهميتها في تنمية المجتمع، ودور التعاون بين الاتحادات الدولية والمؤسسات الرياضية في دعم محاور التحول التنموي لإمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، على المستويات كافة.
وأشار سموه إلى النجاح الذي تحققه منافسات الرياضات البحرية والسباقات الدولية التي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع الاتحاد، ومنها بطولة العالم للزوارق السريعة «جائزة الفجيرة الكبرى للإكس كات»، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود في قطاع تدريب الشباب والناشئة، وتفعيل البرامج التي تطور مهاراتهم وتعزز اهتماماتهم في هذا المجال.
وتقدم الدكتور رافييل كيولي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المتواصل، ومتابعة سموه لإنجازات الاتحاد في مختلف دول العالم.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

الفجيرة
ولي عهد الفجيرة
الإمارات
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