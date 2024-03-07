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حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بجوائز «F3» و«ناس» لصالح الأعمال الخيرية

حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بجوائز «F3» و«ناس» لصالح الأعمال الخيرية
8 مارس 2024 01:25

دبي (وام)

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وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتبرّع بقيمة الجوائز التي فاز بها فريقا «F3» و«ناس»، خلال مشاركتهما في منافسات الألعاب الحكومية 2024 لصالح الأعمال الخيرية.
تعكس المبادرة حرص سمو ولي عهد دبي، على دعم المبادرات الخيرية التي تؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس وتجسد قيم التعاضد والتعاون والتكاتف الاجتماعي، وتُشكل حافزاً لفِرَق الألعاب الحكومية والمجتمع بأكمله لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، وتوحيد الجهود نحو خدمة المجتمع. كان فريق «F3» قد حصد المركز الأول، في منافسات فئة تحدي صغار السن التي أقيمت للمرة الأولى ضمن منافسات الألعاب الحكومية 2024 بدبي، بينما فاز فريق «ناس» بالمركز الأول في فئة تحدي المجتمع ضمن المنافسات التي أقيمت في دبي فستيفال سيتي، خلال الفترة من 29 فبراير الماضي إلى 3 مارس الجاري، وشارك فيها 194 فريقاً من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

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