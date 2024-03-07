سحب قرعة كأس منصور بن زايد لكرة القدم

مصطفى الديب (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سحبت قرعة النسخة الحادية عشرة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، التي تنطلق يوم الاثنين المقبل، على ملعب فندق قصر الإمارات بمشاركة 16 فريقاً.

وأسفرت نتائج القرعة التي سحبت خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، عن تواجد مدارس الإمارات الوطنية بطل آخر نسختين، في المجموعة الأولى إلى جانب مكتب البعثات الدراسية ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي والأرشيف والمكتبة الوطنية.

وضمت المجموعة الثانية فرق قطاع الخدمات المساندة ومكتب الشؤون الخاصة والمركز الوطني للمناصحة ونادي سيتي جولف، في حين حل كل من مكتب الأمين العام ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع ومركز جامع الشيخ زايد الكبير ودائرة القضاء في المجموعة الثالثة، وشهدت المجموعة الرابعة تواجد مكتب الشؤون القانونية ومكتب شؤون التنموية وأسر الشهداء وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال وهيئة أبوظبي للزراعة و السلامة الغذائية. وكشفت اللجنة المنظمة تفاصيل البطولة التي ينظمها ديوان الرئاسة، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظم بحضور خالد محمد السويدي، ممثل ديوان الرئاسة، وماجد سالم الخلاصي، عضو اللجنة الفنية للبطولة، إلى جانب ممثلي الشركات الراعية ناصر خميس الظاهري، ممثل شركة رويال جت، ومحمد حمدان الزعابي، ممثل شركة مركاتور للسياحة والسفر، وعيسى عتيق المهيري، ممثل فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، إلى جانب مختلف وسائل الإعلام.

وتقام البطولة برعاية تسويقية من شركة رويال جت وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال وشركة مركاتور للسياحة والسفر، وبالتعاون مع اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، وتدار المباريات من قبل حكام دوليين بالتعاون مع اتحاد الكرة، كما أن النسخة الجديدة تشهد مشاركة حكام من دول الخليج العربية.

رصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جائزة لكل من أفضل لاعب وحارس مرمى وإداري إلى جانب هداف البطولة، إضافة عن رصدها لجوائز قيمة للجماهير، وتخصيص منطقة خاصة بالجماهير «فان زون» بالتعاون مع رابطة المحترفين، مزودة بالمشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة، لخلق أجواء اجتماعية للجماهير والعائلات.