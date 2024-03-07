بحضور تميم بن حمد.. هجن الرئاسة مع «الوارية» تهدي الإمارات سيف أمير قطر

الدوحة (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، ختام المهرجان الختامي السنوي على سيف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في ميدان الشيحانية بدولة قطر، كما شهد المنافسات الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الأصايل، وتنافست المطايا في اليوم الأخير على 4 رموز مسائية لهجن أصحاب السمو الشيوخ حفلت بالإثارة والاهتمام لدى المشاركين والمتابعين في الشوط الرابع وتحدي السيف المثير.

استطاعت هجن الرئاسة أن تكسب سيف سمو الأمير وتحلق مع ذروة سنام المهرجان على أرضية ميدان الشيحانية مع «الوارية» بالشعار الأحمر وقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 11:47:40

وفي الشوط الثالث انتصر «عجيب» لهجن الشيحانية مع المضمر سالم بن فاران المري ليحلق بالخنجر الذهبي للزمول المفتوح بعد وصوله في زمن قدره 12:07:54، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «هتان» لهجن الشيحانية والمضمر سالم بن فاران المري لتكسب الشلفا الذهبية بعد وصولها إلى خط النهاية في زمن قدره 11:58:30، أما الناموس في الشوط الأول فقد ذهب لـ «مجوخ» لهجن الشيحانية مع المضمر سالم بن فاران المري ليكسب الخنجر الذهبي بتوقيت بلغ 12:10:14.

سلطان بن حمدان: دعم القيادة يحقق الريادة والصدارة

رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن المشرف العام على مؤسسة هجن الرئاسة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة فوز «الوارية» لهجن الرئاسة بسيف سمو أمير دولة قطر الشقيقة، كما رفع معاليه التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود، وجميع مشجعي هجن الرئاسة.

وأشاد معاليه بالدعم الكبير الذي تلقاه هجن الإمارات من القيادة الرشيدة في جميع المهرجانات الخليجية، مما انعكس على النتائج التي تحققت بحصولها على 3 سيوف في مهرجانات قطر والكويت وسلطنة عمان، وقال معالي الشيخ سلطان بن حمدان: إن متابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمؤسسة هجن الرئاسة، وتوجيهاته المستمرة بدعم سباقات الهجن كافة وتخصيص تسعيرات خاصة للملاك، ساهمت في الارتقاء بهذا الموروث الشعبي الأصيل، كما قدم معاليه الشكر الجزيل لجميع مضمري مؤسسة هجن الرئاسة على المستويات والنتائج والإنجازات التي تحققت في كافة المهرجانات، وطالبهم بمضاعفة الجهود في المحافل القادمة في ختامي المرموم والوثبة.