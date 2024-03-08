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الرياضة

النصر.. «جراح عميقة»!

النصر.. «جراح عميقة»!
8 مارس 2024 08:34

الرياض (أ ف ب)

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زاد الرائد محن مضيفه النصر، عندما تغلب عليه 3-1 بـ «بصمة» مغاربية، على ملعب «لأول بارك» في الرياض في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، وأسدى خدمة للهلال المتصدر.
وسجل المغربيان كريم البركاوي «18»، ومحمد فوزير «46»، والجزائري أمير سعيود «89» أهداف الرائد، وأيمن يحيى «24» هدف النصر.
وهي الخسارة الثانية توالياً للنصر، بعد الاولى أمام مضيفه العين الإماراتي 0-1، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، كما هي المباراة الثالثة التي يفشل فيها فريق العاصمة في تحقيق الفوز، في مختلف المسابقات، بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه الحزم 4-4، في المرحلة الماضية من الدوري.
وتجمد رصيد النصر عند 53 نقطة، وزادت مهمته صعوبة في المنافسة على اللقب، كون الهلال المتصدر بفارق تسع نقاط بات يملك فرصة توسيعه إلى 12 نقطة في حال فوزه على مضيفه الرياض الرابع عشر «الجمعة».
في المقابل، حقق الرائد فوزه الأول بعد خسارتين وتعادل، والسادس له هذا الموسم، وارتقى إلى المركز الثالث عشر مؤقتاً برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف أمام الرياض والأخدود الذي يحل ضيفاً على الاتحاد الجمعة أيضاً.
وخاض النصر المباراة في غياب عدد من لاعبيه الأساسيين، على رأسهم سلطان الغنام والأسترالي عزيز بيهيتش، والبرتغالي أوتافيو بسبب الإصابة.
وضغط النصر منذ البداية من أجل تسجيل هدف مبكر، لكن شباكه اهتزت بهدف للبركاوي في الدقيقة 17، بعد عرضية من مهاجم الرأس الأخضر جوليو تافاريس، تابعها داخل شباك الحارس الكوولمبي دافيد أوسبينا العائد للظهور مع النصر، بعد تعافيه من الإصابة.
وأدرك النصر التعادل بسرعة، وتحديداً بعد سبع دقائق عن طريق يحيى، بعد متابعته كرة مرتدة من العارضة، إثر تسديدة قوية للقائد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو «24».
ونجح الرائد في تسجيل الهدف الثاني، بعد عرضية من سعيود، تابعها فوزير بتسديدة داخل الشباك «46».
وحاول المدرب البرتغالي للنصر لويس كاسترو تنشيط خطوطه باشراك علي لاجامي بدلاً من نواف بوشل وعبدا لرحمن غريب بدلاً من سامي النجعي، وعبد العزيز العليوي بدلاً من يحيى، لكن دون جدوى، بل أن شباك فريقه تلقت الهدف الثالث للضيوف عبر سعيود في الدقيقة 87.

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الهلال السعودي
كريستيانو رونالدو
العين
دوري أبطال أوروبا
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