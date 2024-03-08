السبت 9 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشافي يرفض ضياع «الليجا»!

تشافي يرفض ضياع «الليجا»!
8 مارس 2024 08:47

برشلونة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
يامال.. «آخر جمال»!
دياخابي يخضع لـ «جراحة معقدة»


أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه لا زال موجوداً في سباق الفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة مايوركا «الجمعة».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن الفريق الكتالوني يحتل المركز الثالث، بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، وذلك قبل دخول الجولات الـ11 الأخيرة من المسابقة.
واعترف تشافي بأن فريقه لن يستسلم في محاولاته للاحتفاظ بلقبه، وقال: «لا أعتقد أن الدوري الإسباني ضاع».
وأضاف: ستكون هناك فرصة أخرى للاقتراب بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد، وأن نكون في مركز أعلى من جيرونا، الدوري لم ينته، ولن نستسلم».
ويغيب بيدري، لاعب وسط الفريق، عن المباراة، وذلك بعد تعرضه لإصابة أخرى. واعترف تشافي بأن فريقه بحاجة لإجراء نظام المداورة بين اللاعبين تفادياً للإرهاق. ويزدحم جدول برشلونة بالمباريات، حيث يواجه نابولي الإيطالي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب التعادل 1- 1 في مباراة الذهاب.
وقال: «يجب علينا أن نضع في الاعتبار الإرهاق وعدد المباريات التي يخوضها اللاعبون، وبالتأكيد نجري بعض التغييرات في التشكيل مقارنة بالمباراة الأخيرة، يجب علينا التفكير في اللاعبين، ولكن ليس بسبب مباراة يوم الثلاثاء في دوري الأبطال».

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ريال مدريد
جيرونا
تشافي هيرنانديز
نابولي
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
يامال.. «آخر جمال»!
الرياضة
يامال.. «آخر جمال»!
اليوم 08:13
نيس.. «أزمة عميقة»!
الرياضة
نيس.. «أزمة عميقة»!
اليوم 08:04
مبان مدمرة في دير البلح جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية مكثفة للوصول إلى تهدئة في غزة
اليوم 01:20
أجزاء تطفو على الماء بعد غرق سفينة الشحن «روبيمار» قبالة سواحل اليمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«إيغاد»: 30 عاماً يحتاجها البحر الأحمر للتعافي من غرق «روبيمار»
اليوم 01:20
أطفال يحملون عبوات مياه فارغة في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات أممية من أي هجوم بري إسرائيلي على رفح
اليوم 01:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©