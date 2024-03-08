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الرياضة

كاسترو يلوم الأخطاء والتساهل في النصر!

كاسترو يلوم الأخطاء والتساهل في النصر!
8 مارس 2024 08:57

الرياض (د ب أ)

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يرى البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، أن الأخطاء الدفاعية والتساهل من اللاعبين، منح الرائد الفوز 1-3، في المباراة جمعت الفريقين، ضمن «الجولة 23» من الدوري السعودي لكرة القدم.
وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي، بعد نهاية اللقاء، إن الأخطاء الدفاعية أصبحت متكررة، ودفع الفريق ثمنها، لافتاً إلى أن اللاعبين تساهلوا كثيراً في المباراة.
وأضاف: «من الواضح جداً أن النصر لديه مشاكل دفاعية ، قلت دائماً إننا نسجل المزيد من الأهداف، الحقيقة والحقيقة هي أنني أتحمل مسؤوليتي، وقلت دائماً أيضا إن لدينا مشاكل دفاعية.
وتابع المدرب البرتغالي أن المباراة شهدت لحظات كان بإمكان النصر فيها تغيير النتيجة، لكن لم يكن التوفيق حليفاً لهم.
ولفت كاسترو إلى أنه تحدث مع اللاعبين بكل حسم، حول أهمية مواجهة الاثنين القادم أمام العين الإماراتي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، حيث طالبهم بالنظر إلى الأمام، والتركيز من أجل عبور المباراة القادمة إلى نصف النهائي.

 

الدوري السعودي
النصر السعودي
الرائد
العين
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