«3 مؤجلات» في «أدنوك للمحترفين» اليوم

معتصم عبدالله (دبي)



يلتقي اليوم حتا ضيفه شباب الأهلي، في استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، والإمارات مع البطائح، على ملعب «الصقور» في رأس الخيمة، فيما يواجه عجمان ضيفه بني ياس على استاد راشد بن سعيد معقل «البرتقالي»، في المباريات الثلاث «المؤجلة» من «الجولة 13» والأخيرة بالدور الأول لـ «دوري أدنوك للمحترفين».

وأجلت «رابطة المحترفين» في وقت سابق المباريات الثلاث، والتي كان من المقرر إقامتها 12 فبراير الماضي، نظراً للأحوال الجوية، وبناءً على توصيات الجهات المختصة، فيما تبقت مباراة واحدة على «خط الانتظار» ضمن الجولة ذاتها، وتجمع العين والجزيرة والمقررة 11 أبريل المقبل، بعد قرار التأجيل لمشاركة «الزعيم» في «دوري أبطال آسيا».

وتبدو الفرصة مواتية أمام شباب الأهلي «الثالث» برصيد 30 نقطة، التقدم إلى مركز «الوصافة» مؤقتاً على حساب العين «الوصيف» الحالي بـ 31 نقطة، بحصد النقاط الثلاث في المواجهة المنتظرة أمام مضيفه حتا «قبل الأخير»، وله 5 نقاط.

ويعول «الفرسان» الساعي لتقليص الفارق مع الوصل المتصدر بـ 39 نقطة، على أفضليته المطلقة في المواجهات أمام «الإعصار»، بالفوز في 5 مباريات، والتعادل في واحدة، من أصل 6 جمعت الفريقين في «دوري المحترفين».

وفي المقابل، يواجه «الإعصار» العائد من خسارة جديدة أمام العين 3-5، ضمن «الجولة 15»، صعوبات كبيرة أمام «الفرسان»، بعد إكماله «السبع العجاف»، بالفشل في الفوز، خلال 7 جولات، منذ انتصاره الوحيد في الدوري أمام الإمارات 4-2 في «الجولة السابعة».

وعلى استاد نادي الإمارات برأس الخيمة، يستعيد «الصقور» وضيفه «الراقي» ذكريات مواجهات الفريقين في دوري الدرجة الأولى، خلال المباراة التاريخية الأولى التي تجمع «الغريمين» على صعيد «دوري المحترفين»، حيث يحتل «الصقور» المركز الأخير برصيد 5 نقاط، مقابل 19 نقطة لـ «الراقي» صاحب المركز «الثامن».

ويأمل «الصقور» بقيادة الإسباني إنييستا الذي يتأهب لتدشين «الألفية الثانية» من المباريات الرسمية في مسيرته الاحترافية، بعد خوضه مباراته الـ 1000 أمام عجمان 0-2 في «الجولة 15»، إيقاف سلسلة النتائج السلبية، بالخسارة في 10 مباريات على التوالي، في مواجهة ضيفه «الراقي» العائد بالنقاط الثلاث في مباراة «الجولة 15» أمام مضيفه اتحاد كلباء 2-1.

ويشعل «فارق النقطتين» بين عجمان «الحادي عشر» وله 14 نقطة، وضيفه بني ياس «العاشر» برصيد 16 نقطة، أجواء مواجهة الفريقين على ملعب «البرتقالي»، حيث تميل كفة الأفضلية في المواجهات المباشرة لمصلحة «السماوي» برصيد 8 انتصارات، مقابل 5 انتصارات لـ «البرتقالي»، والتعادل في 5 لقاءات، وكان «البرتقالي» قد حقق الفوز في آخر مبارياته أمام ضيفه الإمارات 2-0، ضمن «الجولة 15»، والتي شهدت تعثر «السماوي» بالخسارة أمام مضيفه النصر 0-1.

«أفضلية خماسية»

5 فرق بالتمام والكمال في تاريخ «دوري المحترفين» لم تعرف طريق الفوز أمام شباب الأهلي مطلقاً، منذ أول نسخة موسم 2008- 2009، وتشمل القائمة إلى جانب حتا الذي يتأهب لاستقبال «الفرسان» في مباراة الليلة، خورفكان، اتحاد كلباء، البطائح، والعروبة.

50 هدفاً طموح «الراقي»



يقف البطائح على بُعد هدف من الوصول إلى 50 هدفاً في «دوري المحترفين»، بعدما سجل لاعبوه 49 هدفاً على مدار موسمين، منذ صعوده الموسم الماضي، ويتساوى 3 لاعبين في قائمة صدارة «الراقي» خلال الموسم الحالي، من بينهم «الغائب» سيكو بابا، والثنائي أناتولي، وألفارو أوليفيرا.

«الأول» يطارد «السماوي»

تواصلت عقدة «الشوط الأول» مع بني ياس، العائد بخسارة جديدة أمام مضيفه النصر 0-1، في «الجولة 15»، قبل مواجهة الليلة أمام عجمان، وفشل «السماوي» في إنهاء الشوط الأول بالتقدم في آخر 18 مباراة ضمن «دوري المحترفين».



مباريات اليوم



حتا – شباب الأهلي 17:35

الإمارات – البطائح 17:35

عجمان – بني ياس 10:15

11 أبريل

العين – الجزيرة 20:15