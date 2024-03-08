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الرياضة

«ياس مان» بطل «الجولة الثانية» في «التاج الثلاثي»

«ياس مان» بطل «الجولة الثانية» في «التاج الثلاثي»
8 مارس 2024 11:12


عصام السيد (أبوظبي)

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تُوج «إي أس مدواخ» لمالكته ليلى محمد المرزوقي، بإشراف عدنان محمد، وقيادة أدري دو فريز، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز للإسطبلات الخاصة، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة بسن أربع سنوات فما فوق، والبالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجل البطل زمناً 1:45:15 دقيقة.
توج الفائزين الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.
جاء ذلك، خلال السباق الحادي عش لنادي أبوظبي للفروسية الذي أقيم على المضمار العشبي، واشتمل على 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة، والخيول المهجنة الأصيلة، وشهد الحفل مشاركة نخبة من الخيول تنافست على جوائز قيمتها 700 ألف درهم.
وأكد الجواد «كفاف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، نجوميته المطلقة في الشوط السادس لمسافة 2200 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» في سن ثلاث سنوات فما فوق، وسجل البطل زمناً 2:16:79 دقيقة.
واقتنص «أيه أف رامي» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، لقب دامس في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، ومسجلاً زمناً 1:43:76 دقيقة.
ومنح «أيه أف الزاهي» الثنائية لخيول خالد خليفة النابودة، والمدرب أرنست أورتيل، والفارس تاج أوشي، في تحدي سباق ربدان في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، وسجل البطل زمناً 2:30:99 دقيقة.
وخطفت المهرة الرمادية «أيه آر روعة» لعرار الظاهري، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، الأنظار في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً بسن أربع سنوات فما فوق، في سباق مها البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، وسجلت زمناً 1:32:31 دقيقة.
وبقيادة موفقة من الفارس العُماني قيس البوسعيدي، فازت الفرس «آر بي هيدز أب» لباسل مسعود الكسبي، بإشراف مصبح المهيري، لقب العنود في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، بمشاركة 16 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، ومسجلة زمناً 1:32:33 دقيقة.
وكان مسك الختام المهر الرمادي «آر بي ياس مان»، لسعود بن حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد، بإشراف أحمد البلوشي، وقيادة عامر الراسبي، حين تُوج بطلاً للجولة الثانية لسباق التاج الثلاثي العربي للفئة الثالثة في الشوط السابع على مسافة 2200 متر، بمشاركة 10 من المهرات والأمهار بسن أربع سنوات فقط، وبلغت جوائز الشوط 230 ألف درهم، وسجل البطل زمناً 2:29:67 دقيقة.

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كأس الوثبة ستاليونز
سباق الإسطبلات الخاصة
الخيول العربية الأصيلة
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