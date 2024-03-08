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الرياضة

«العنابي» يحطم «السلسلة 21» لـ «الإمبراطور»!

«العنابي» يحطم «السلسلة 21» لـ «الإمبراطور»!
8 مارس 2024 11:30

مراد المصري (أبوظبي)

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«النهائي الأول» يرفع معنويات «الزعيم» قبل «موقعة النصر»


شهدت القمة الجماهيرية بين الوحدة والوصل، والتي انتهت بتفوق «العنابي» بـ «رباعية»، في إياب «مربع ذهب» كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشاهد ومفارقات لافتة في الطريق إلى النهائي الذي يجمع «أصحاب السعادة» مع «الزعيم».
يظهر جوران مدرب الوحدة أمام العين المتأهل، عقب تفوقه على اتحاد كلباء بركلات الترجيح، وسبق أن خاض «الصربي» 3 مباريات في البطولة، البداية مع النصر والخسارة أمام «الزعيم» تحديداً بـ «ثنائية» في ذهاب ربع النهائي، قبل أن يرحل عن تدريب «العميد»، ويكمل المهمة مع «أصحاب السعادة»، وقاد الفريق في نصف النهائي، ليجدد الموعد مع «الزعيم»، ولكن هذه المرة مع «العنابي».
وجاء المشهد الثاني في نهاية سلسلة عدم الخسارة، خلال 21 مباراة متتالية للوصل في مختلف البطولات هذا الموسم، منها 15 مباراة في «دوري أدنوك للمحترفين»، وواحدة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، و5 لقاءات في كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، قبل أن يأتي «السقوط الأول» في المباراة السادسة في البطولة.
وتجسد «المشهد الثالث» في الروح الرياضية من الصربي ميلوش مدرب الوصل، الذي توجه لتحية لاعبي الوحدة عقب نهاية المباراة، وقام بمصافحتهم رغم الخسارة القاسية، بل تحدث أيضاً مع مختلف وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة بعد ذلك.
ويكمن المشهد الرابع في قيام عدد من لاعبي الوصل، منهم علي صالح وأليكسيس بيريز بالتوجه إلى جماهير «الفهود» التي حضرت لمساندتهم في استاد آل نهيان، للاعتذار لهم على الخسارة على النتيجة التي جاءت بعد سلسلة متميزة من النتائج الإيجابية التي جعلت الفريق يعتلي صدارة الدوري برصيد 39 نقطة.
وشهدت المباراة مواصلة أحمد نور الله التألق مع الوحدة، عقب فترة «التوقف الشتوي»، وأسهم بهدفٍ على الأقل في آخر 9 مباريات بالدوري، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بمجموع 7 أهداف، و4 تمريرات حاسمة، وتم اختياره أفضل لاعب في نهاية اللقاء.

مصرف أبوظبي الإسلامي
الوحدة
الوصل
العين
اتحاد كلباء
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