إيطاليا تتألق في ختام «دولية فزاع» للقوس والسهم

دبي (الاتحاد)



تألق منتخب إيطاليا، في ختام «النسخة الثامنة»، لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم لأصحاب الهمم، والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة من 56 دولة.

ونجحت دبي ونادي دبي لأصحاب الهمم، في تنظيم 3 بطولات من «فزاع» من فترة وجيزة، البداية بـ «أم الألعاب»، أعقبتها بطولتا «رفعات القوة» و«القوس والسهم»، والأخيرة آخر محطة تأهيلية إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وحصد منتخب إيطاليا مع تركيا ذهب مسابقات النهائي، بعد منافسات قوية، عنوانها التحدي من دبي إلى «أولمبياد باريس»، وحطم المكسيكي مولينا ساميول الرقم القياسي على مستوى الأميركتين في القوس المحدب المفتوح.

وشهد اليوم الختامي تأهل السلوفينية جيفا إلى «بارالمبية باريس»، بعد حصولها على البرونزية في نهائي القوس المحدب المفتوح، وحضرت اللاعبة إلى دبي رفقة رضيعها الذي لم يتجاوز 8 أشهر، وأبدت فرحتها الغامرة بالإنجاز.

وحصد ستيفانو ترافيساني وايلز مينجو من إيطاليا ذهبية القوس المحدب الأولمبي «فرق مختلط » بينما ذهب المركز الثاني والميدالية الفضية إلى اليابان، عن طريق اياما توموهبرو وجيكا، فيما حلت تركيا ثالثاً ببرونزية صادق سافاس وياقمود سنجول.

وفي نهائي القوس المحدب المفتوح «سيدات»، ذهبت الذهبية إلى الإيطالية إيلز مينجو، وتبعتها الهندية بوجا، والسلوفينية جيفا.

وفي نهائي القوس المحدب المفتوح «رجال»، حل الإيطالي ستفانو ترافيساني في المركز الأول، وتبعه الفرنسي جويلامي توكولت، والبريطاني كامرون رادفان.

وكرر المنتخب الإيطالي «مشهد الذهب» في مسابقة «دبليو ون مختلط»، عن طريق باولو تونون وبيلزاري، وجاءت التشيك وصيفاً عن طريق كاريل وتيريزا، بينما ذهب المركز الثالث إلى المنتخب البريطاني الذي مثله مارتن وفيكتوريا.

وابتسم نهائي «دبليو ون سيدات» لكوريا عن طريق كيم أوك، فيما حصدت التشيك الميداليتين الفضية والبرونزية، بتوقيع تيريزا وساركا بولتار موسيلوفا، وفي نهائي «دبليو ون رجال» حل التركي ايدن في المركز الأول، وتبعه الإيراني محمد زاندي، والفلندي جين بيير.

وحصلت التركية كيور على ذهبية القوس المركب الفئة المفتوحة «سيدات» تاركة المركز الثاني، والميدالية الفضية للفرنسية جولي جوبن، بينما حلت البرازيلية جين كارلا «ثالثة».