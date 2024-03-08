الزعابي: الرجبي يستعد لبطولات الكبار في آسيا



رضا سليم (دبي)



تستعد المنتخبات الوطنية للرجبي لمرحلة حافلة بالمنافسات، على مستوى البطولات الآسيوية، خاصة بطولات الكبار، بعدما حصد منتخبا الرجال والسيدات الميدالية الفضية في البطولة العربية بالطائف، ويشارك «الرجال» بـ 15 لاعباً في البطولة الآسيوية، كما يشارك «الرجال» و«السيدات» في السلسلة الآسيوية لسباعي الرجبي، ومنتخب تحت 18 عاماً شباب وشابات في البطولات الآسيوية، خلال عام 2024.

وكشف محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الرجبي، عن تفاصيل البطولات الآسيوية للمنتخبات وقال: منتخب 15 لاعباً يبدأ معسكر إعداد للبطولة الآسيوية التي تضم الأربعة الكبار، في أبريل المقبل، وتحديداً عقب عيد الفطر المبارك مباشرة، ويخوض المنتخب عدة مباريات ودية في مايو، وفي الأول من يونيو، يلعب الجولة الأولى مع هونج كونج بملعب الأخير، ويعود مجدداً إلى الإمارات لمواجهة كوريا الجنوبية وماليزيا ودياً 9 و21 يونيو.

وأضاف: في مايو أيضاً يبدأ منتخبا السباعي للرجال وللسيدات استعداداتهما لسلسة آسيا، حيث نشارك بمنتخبّي الرجال والسيدات في السلسلة التي تضم الثمانية الكبار، ويتم اختيار القائمة النهائية 29 يونيو لتشارك في أول جولة، والتي تقام في أنشيون بكوريا الجنوبية 7 و8 سبتمبر، فيما تقام الجولة الثانية في الصين 21 و22 سبتمبر، وفي 9 و10 نوفمبر تقام الجولة الأخيرة في ضيافة بانكوك، وتتزامن معها الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي وانتخابات الاتحاد، والتي نتمنى أن يحالف التوفيق خلالها مرشح الإمارات والرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي، قيس الظالعي، الذي قاد اللعبة إلى نقلة تطويرية شاملة على مختلف الصعد في الفترة الماضية.

وقال: منتخبا تحت 18 عاماً للشباب والفتيات يبدآن معسكرات داخلية في مايو، وفي يونيو يتم اختيار أفضل العناصر للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تنظمها ماليزيا 28 و29 سبتمبر.

وأشار الزعابي إلى أن رجبي الإمارات يدخل التاريخ 6 أكتوبر المقبل، مع انطلاق معسكر منتخب السيدات لفئة الـ15 لاعبة، وبعدها يتم اختيار أفضل العناصر 20 أكتوبر، وفي 17 نوفمبر يخوض المنتخب مباراة ودية مع نجوم الدوري الإماراتي للسيدات، تحضيراً لبطولة آسيا فئة 15 لاعبة للسيدات المستوى الأول، التي تضم الثلاثة الكبار، الإمارات والهند وماليزيا، وتستضيفها الهند من 9 إلى 16 ديسمبر.