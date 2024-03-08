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«جودو الإمارات» يشارك في «تبليسي جراند سلام»

«جودو الإمارات» يشارك في «تبليسي جراند سلام»
8 مارس 2024 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)


يخوض منتخب الجودو يوم السبت مباراة واحدة، ضمن بطولة الجائزة الكبرى التي يستضيفها اتحاد النمسا، بإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 78 دولة، من بينها «السداسي العربي»، الإمارات، والبحرين، والسعودية، والمغرب، والجزائر وفلسطين، وتبلغ جوائزها 100 ألف يورو، وتأتي ضمن السباق إلى التأهل إلى أولمبياد «باريس 2024».
وانطلقت البطولة بمنافسات الوزن الخفيف، ويخوضها «جودو الإمارات» بلاعبين، بعد انسحاب ظافر أرام في وزن تحت 100 كجم بسبب تجدد الإصابة.
ويشهد «الخفيف المتوسط»، السبت، مباراة بين كريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم» وأنطونيو تورنال لاعب الدومينيكان، ويلعب جريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم» مع الكوري الجنوبي لي سونجو، في ختام «الوزن الثقيل» الأحد.

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وعقب «الجائزة الكبري»، يتواصل إعداد المنتخب في معسكر جورجيا، استعداداً للمشاركة في بطولة «تبليسي جراند سلام» التي يستضيفها الاتحاد الجورجي من 24 إلى 28 مارس الحالي، ويخوض منافساتها باتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم» وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي«وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، بهدف زيادة رصيدهم من النقاط، للاقتراب من «أولمبياد باريس»، والذي نشارك فيه بـ 5 لاعبين.
من ناحية أخرى، وقع ناصر التميمي، أمين الصندوق العام للاتحاد الدولي، وإسماعيل محمد زور رئيس اتحاد طاجيكستان، في طشقند، اتفاقية يتم بموجبها تنظيم بطولة العالم للناشئين في طاجيكستان خلال العام الحالي.

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