سباق زايد الخيري يفوز بجائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية



أبوظبي (وام)



فاز سباق زايد الخيري، بجائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، للتطوع لعام 2023، وتلقى الفريق ركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، رسالة رسمية من الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، ومجلس أمناء جائزته، تعلن فوز سباق زايد الخيري بجائزة الاتحاد للتطوع لعام 2023، وتدعوه لحضور حفل التكريم المقرر له 20 أبريل المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.



جدير بالذكر أن ماراثون زايد الخيري انطلق نهراً متدفقاً بالعطاء للمرة الأولى، في مدينة أبوظبي عام 2001، حاملاً اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترسيخاً لمعاني العطاء والخير والعون للإنسانية بشكل عام، والمرضى بشكل خاص، ثم توجّه بعدها إلى العالمية، انطلاقاً من مدينة نيويورك، اعتباراً من عام 2005، ليقام بشكل سنوي هناك، ومن ثم انتقل إلى مصر بعد ذلك، اعتباراً من عام 2014، وسيقام لاحقاً في مدينة كيرلا بالهند.