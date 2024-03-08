«الباشا» و«بهانسالي» في نهائي «تحدي البولو»



رضا سليم (دبي)



يشهد نادي الحبتور للبولو والفروسية، السبت، المباراة النهائية على كأس تحدي دبي للبولو، والتي تجمع بين «الباشا» بقيادة هاني جابشي و«بهانسالي» بقيادة ريتشي بهانسالي، ويسبق المباراة النهائية مواجهة تجمع «الحبتور» بقيادة حبتور الحبتور، و«باور هورس» بقيادة توماس بلاسيوس.

وشهدت الجولة الأخيرة من الدور الأول، فوز «بهانسالي» على «الحبتور» 9 أهداف ونصف هدف مقابل 6 أهداف، فيما حقق «الباشا» الفوز على «باور هورس» 9 مقابل 3 أهداف ونصف الهدف، ليتأهل «بهانسالي» و«الباشا» إلى النهائي و«الحبتور» مع «باور هورس» على «كأس الترضية».

وتعد البطولة إحدى بطولات سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، والتي تقام بصفة سنوية، تحت مظلة رابطة البولو العالمية، وبالتعاون مع اتحاد البولو ومجلس دبي الرياضي، وتضم 5 بطولات هي الكأس الذهبية، والكأس الفضية بهانديكاب «20 جول»، وكأس تحدي دبي «8-10 جول»، وكأس الماسترز «6-8 جول»، من 1 إلى 6 أبريل، وكأس دبي «6-8 جول» من 15 إلى 20 أبريل.