لقاء التحدي بين «المحبوبة» و«لولوة» في «ماراثون العين»



عصام السيد (العين)



تنطلق الجولة الثالثة والختامية لسلسلة سباقات ماراثون العين «هانديكاب»، السبت، بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ويتألف الحفل من 7 أشواط للخيول العربية، ما عدا الشوط للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ الجوائز أكثر من 500 ألف درهم.

وتواجه «المحبوبة» الفائزة بالجولة الأولى، غريمتها «لولوة» بطلة الجولة الثانية، في الشوط السابع والأخير لمسافة 5100 متر، الذي سيكون حاسماً بمشاركة 9 خيول كما ينافس «حكيم» صاحب الوصافة في الجولتين الأولى والثانية.

وتنطلق الأمسية بسباق مخصص لخيول الأربع سنوات فما فوق إنتاج الإمارات لمسافة 2000 متر، أبرزها «الجمري»، بعد حلوله داخل الميزان، في جميع مشاركاته، وهناك «مفرح الوثبة» و«جاب آفاق».

وتتنافس الخيول لمسافة الميل في الشوط الرابع بوجود «أيه أف بريق»، و«نجيب» و«إي أس حديد».

ويتصدر «رعد لمبارك» في الشوط الثالث «هانديكاب» الممتد لمسافة 2000 متر، الفائز مؤخراً، ثم حل وصيفاً الشهر الماضي، ويواجه «إتشي دي ناكر» الفائز في ثلاثة سباقات من قبل، و«مجدي» الفائز في 4 سباقات، فيما يعود «صلب» صاحب التصنيف الأعلى.

ويتصدر «السعيد» الذي حل وصيفاً، الشوط الثاني على مسافة 2000 متر – هانديكاب، سعياً لإحراز فوزه الثاني بعد غياب طويل، ويواجه 14 منافساً من بينهم «أيه أف المتمن»، إلى جانب «فاريتز أوباي، ويعد «زمام» أخطر المنافسين.

ويواجه «أيه أف مصنف» غريمه «جاب ملاوح»، في كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الخامس «هانديكاب»، على مسافة 1400 متر، حيث فاز «جاب ملاوح» بصدارة سباق هانديكاب بفارق 7 أطوال عن أقرب منافسيه، وهناك «ميقات» الفائز بمضمار أبوظبي العشبي.

وخصص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، والتي تنطلق في سباق سرعة «هانديكاب» لمسافة 1000 متر، أبرزها «فولسهود» الفائز على مسافة الميل، فيما يسعى «زو ستورم» لإثبات جدارته بمضمار العين، إلى جانب رفيقه في الإسطبل «جريت نيوز».