دبي (الاتحاد)



قررت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تأجيل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً «الجولة الثانية من بطولة دبي»، والمقرر أن ينطلق السبت إلى موعد جديد يحدد لاحقاً.

وجاء القرار، نظراً للأحوال الجوية وتقلبات الطقس التي تشهدها مختلف مناطق الدولة هذه الأيام، ويتم تحديد بناء على تحذيرات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتقارير الخاصة، بعد استقرار حالة البحر، وسرعات الرياح في بحر الخليج العربي.

وقال محمد سيف المري، مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن اللجنة المنظمة تدرس إقامة السباق في موعد جديد يناسب خريطة و«روزنامة» الموسم، ويتم إخطار النواخذة والملاك والبحارة إذا طرأ أي تعديل.

ويستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الفترة المقبلة، لتنظيم مسك ختام فعاليات الموسم البحري، كرنفال سباق القفال السنوي للمسافات الطويلة، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينطلق من جزريو صير بونعير حتى شواطئ دبي.

يذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نظم سباق الجولة الأولى، من بطولة للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، في أكتوبر الماضي، وشهد تتويج طاقم السفينة «زلزال 25»، بطلاً، فيما حصل طاقم السفينة «التبر 55» على المركز الثاني، وحل طاقم السفينة «نمران 211» في المركز الثالث.