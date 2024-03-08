يوكيتش «تريبل دابل» للمرة العشرين



لوس أنجلوس (أ ف ب)



قاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش، فريقه دنفر ناجتس «حامل اللقب» إلى إسقاط ضيفه «المتصدر» في المنطقة الشرقية بوسطن سلتيكس 115-109، بتسجيله «تريبل دابل» للمرة العشرين هذا الموسم، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما سجّل أنتوني إدواردز 44 نقطة وقاد مينيسوتا تمبروولفز للفوز على إنديانا بايسرز 113-111.

وارتقت المواجهة التي كانت منتظرة بين الفريقين إلى مستوى التوقّعات في دنفر، حيث حقق ناجتس فوزه الـ43 في المركز الثالث ضمن الغربية، وخسر سلتيكس للمرة الـ14.

وتعملق يوكيتش بتسجيل «تريبل دابل» (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية)، مع 32 نقطة، 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة، فيما أنهى زميله الكندي جمال موراي المباراة مسجّلاً 18 نقطة وأرون جوردون «16».

في المقابل كان جايلن براون أفضل مسجّلي المباراة بـ41 نقطة و14 متابعة، لكنها لم تكن كافية لتجنيب سلتيكس الخسارة للمباراة الثانية توالياً للمرة الأولى منذ نوفمبر، بعدما كان قد خسر أمام كليفلاند كافالييرز 104-105.

ولعب يوكيتش دوراً مهماً بالفوز، رافضاً التلميحات بأن تكون هذه المباراة «بروفة» للنهائيات هذا الموسم، وقال الصربي في مقابلة في الملعب بعد المباراة «لا يزال الطريق طويلاً للوصول إلى النهائيات يا صديقي، وتمتعنا بطاقة جيدة للغاية، هجومنا كان على الموعد».