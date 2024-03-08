«شرطة دبي» تحتكر ذهب «كأس الإمارات» لرفع الأثقال



دبي (الاتحاد)



حافظت شرطة دبي على تفوقها في كأس الإمارات لرفع الأثقال، والتي نظمها اتحاد اللعبة، على صالة أكاديمية شرطة دبي بأم سقيم، وأسدل الستار عليها، بحضور العميد أحمد مرداس مدير الإدارة العامة للتدريب بالنيابة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعبد الله حيي الشامسي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال.

وحصدت شرطة دبي 13 ميدالية ذهبية، من أصل 15 ميدالية في البطولة، التي شهدت إقامة 3 منافسات، للسيدات بطولة، وللرجال بطولتان «المواطنون ودول مجلس التعاون الخليجي».

في بطولة المواطنين، حصدت «شرطة دبي» المركز الأول بـ 19 نقطة، «3 ذهبيات وفضية»، وتبعها الدفاع المدني في دبي بـ 11 نقطة «ذهبيتان وبرونزية»، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، برصيد 11 نقطة «ذهبية وفضيتان».

وفي البطولة الخليجية، تصدرت «شرطة دبي» المشهد، بحصولها على الذهبيات الخمس للمسابقة، وبرصيد 25 نقطة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في المركز الثاني بـ 6 نقاط «فضيتان»، ونادي بارج 4 نقاط «فضية وبرونزية».

وفي بطولة السيدات، انتزعت «شرطة دبي» الصدارة بالعلامة، ولها 25 نقطة «5 ذهبيات»، وجاء نادي أبوظبي في المركز الثاني، وله 15 نقطة «4 فضيات و3 برونزيات»، والكويت ثالثاً، وله 4 نقاط «فضية وبرونزية».