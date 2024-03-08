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الرياضة

ميسي وسواريز ينقذان رقبة إنتر ميامي!

ميسي وسواريز ينقذان رقبة إنتر ميامي!
8 مارس 2024 14:18

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

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منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصديقه الأوروجوياني لويس سواريز الأمل لفريقهما إنتر ميامي الأميركي بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال منطقة الكونكاكاف لكرة القدم، وذلك بعدما عوّضا تخلفه أمام مضيفه ومواطنه ناشفيل بهدفين، ومنحاه التعادل 2-2 في ذهاب ثمن النهائي.
وغاب إنتر ميامي عن الدور الأول من المسابقة القارية، بعدما أعفي منه، وأربعة فرق أخرى استناداً إلى تصنيفها، وبدأ مشواره مباشرة من ثمن النهائي، حيث وقع على مواطنه ناشفيل في إعادة لنهائي النسخة الأولى من كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية، حين فاز ميسي ورفاقه بركلات الترجيح في أغسطس الماضي.
ولم تكن البداية موفقة لإنتر ميامي على ملعب «جيوديس بارك» في ناشفيل، إذ وجد نفسه متخلفاً بهدفين رائعين للكندي جايكوب شافيلبورج «4 و47»، قبل أن يعيده ميسي إلى الأجواء بتقليصه الفارق في الدقيقة 52 بتسديدة جميلة من خارج المنطقة، بعد تمريرة من سواريز.
وانتظر إنتر ميامي حتى الوقت بدل الضائع، ليتجنّب الهزيمة، وهذه المرة بفضل سواريز الذي وصلته الكرة من الإسباني سيرجيو بوسكيتس، حولها برأسه في الشباك «95».
وبهذا التعادل، يعود إنتر ميامي إلى جنوب فلوريدا في وضع جيد، حين يخوض لقاء الإياب بين جماهيره الأربعاء المقبل.

أميركا
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
لويس سواريز
سيرجيو بوسكتس
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