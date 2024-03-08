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الرياضة

ألونسو: هذه غلطتي!

ألونسو: هذه غلطتي!
8 مارس 2024 14:21

 
باكو (د ب أ)

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ألقى تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن، باللوم على نفسه، لبداية فريقه السيئة أمام فريق كاراباج من أذربيجان في مباراة ذهاب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، ولكنه رفض تحديد السبب.
ومازال ليفركوزن، متصدر الدوري الألماني «البوندسليجا»، لم يخسر في أي مباراة حتى الآن في كافة المسابقات خلال هذا الموسم، ولكنه كان قريباً من تلقي أول هزيمة في المباراة التي أقيمت بباكو.
وقال ألونسو للصحفيين عقب التعادل 2-2: «لم نسيطر على اللقاء بشكل جيد في الشوط الأول، ولم نصل للثلث الأخير بشكل جيد».
أضاف: «كانت هذه غلطتي، أعرف لماذا حدث هذا، ونحن نحاول تحسين أنفسنا في المستقبل».
ورفض المدرب الإسباني الإجابة عن سؤال يتعلق بتحديد الخطأ الذي ارتكبه من خلال ابتسامة ساحرة، وقال: «لا، لا، هذا بيننا»، للوهلة الأولى، يمكن اعتبار هذا بسبب تدوير ثمانية لاعبين، مقارنة بالمباراة التي فاز بها ليفركوزن على كولون 2- صفر في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، بما في ذلك النجمان جرانيت تشاكا وفلوريان فريتز.
عندما شارك الثنائي في الدقيقة 58، وكان كاراباج متقدماً بهدفين، تغيرت دفة المباراة، حيث سجل فريتز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 70، وكان هذا الهدف هو الهدف رقم مئة للفريق هذا الموسم، ثم سجل باتريك شيك هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من اللقاء.
ورغم تحمل المسؤولية، كان ألونسو واقعياً، حيث صرح قائلاً: «نلعب في ثلاث منافسات، لذلك لا يمكننا اللعب بالتشكيل نفسه».

يوروبا ليج
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باير ليفركوزن
تشابي ألونسو
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