ريال مدريد.. «النبأ السعيد»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يواصل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وقلب الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو، نجما ريال مدريد، جهودهما من أجل سرعة العودة إلى «المستطيل الأخضر»، لمساعدة الفريق خلال المرحلة الحاسمة من «الليجا»، ومباريات دور الثمانية لدوري الأبطال، بعد أن غابا منذ بداية الموسم، بسبب جراحة الرباط الصليبي.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن كورتوا وميليتاو ركزا خلال مرحلة التأهيل على سرعة العودة، وزف الجهاز الطبي للفريق «النبأ السعيد»، بقرب عودتهما إلى الملاعب.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد حدد بالفعل موعد عودتهما، بمباراة ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال، والتي لم يتحدد الفريق الذي يواجهه الريال خلالها.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن اللاعبين يشاركان بالفعل في التدريبات الجماعية، منذ أسبوعين، ومن الممكن أن يكونا جاهزين للمشاركة في مباراة أتليتك بلباو في «الليجا»، بعد انتهاء فترة التوقف، بسبب «الأجندة الدولية».

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق افتقد كثيراً جهود اللاعبين المؤثرين، وبوجه خاص ميليتاو الذي لم ينجح بدلاؤه في تعويض غيابه عن قلب دفاع الملكي، في حين نجح الحارس الأوكراني أندري لونين في سد الفراغ الذي تركه كورتوا، وكان نموذجاً لـ «البديل» الكفء في حراسة عرين «الميرنجي»، وعوض كثيراً غياب العملاق البلجيكي.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، يأمل كثيراً في عودة ميليتاو، تحديداً على وجه السرعة، لحاجته الشديدة إليه في المرحلة القادمة الحاسمة، بدلاً من اللجوء إلى الاستعانة بمتوسط الميدان الفرنسي أوريليان تشواميني في مركز قلب الدفاع.