«المغاوير» تحتفظ بلقب السيدات في «أبوظبي للقدرة»



عصام السيد (أبوظبي)



توجت الفارسة شرينه أحمد الفلاسي، بلقب سباق السيدات لمسافة 100 كلم، في «باكورة» مهرجان أبوظبي للقدرة، والذي نظمته واستضافته قرية الإمارات العالمية للقدرة، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وجاء فوز الفارسة شرينه الفلاسي على صهوة «سيرافينو»، لتحتفظ إسطبلات المغاوير العائدة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، باللقب للعام الثاني على التوالي، وسجلت البطلة 3:23:00 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.56 كلم/ساعة، وجاءت الفارسة ماسة عدنان، في المركز الثاني، على صهوة «سليبنر رامزي» لإسطبلات الوثبة، بزمن 3:23:41 ساعة، ومعدل سرعة بلغ 29.46، فيما حلت الفارسة أفنان إبراهيم، في المركز الثالث، على صهوة «يسشوان هوتسبير» لإسطبلات المغاوير، بزمن 3:24:02 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.41 كلم/ساعة.

وتوج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعبد الرحمن الرميثي، مشرف عام القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسط احتفالية كبيرة لفريق المغاوير بإنجاز المركزين الأول والثالث، والوثبة المتوجة بالمركز الثاني.

واتسمت المنافسة بالقوة في المرحلة الأولى بين الفارسات، وجاءت البطلة في الترتيب الرابع بالمرحلة الأولى، ثم تقدمت إلى المركز الأول في المرحلة الثانية، وحافظت على أفضليتها في المرحلتين الثالثة والرابعة، حتى نهاية مرحلة السباق، بوتيرة متوازنة، وبقدرات عالية في التعامل مع أجواء السباق والمنافسة، بسرعة بلغت 29 كلم في الساعة، لتحقق اللقب بجدارة.

وأهدت الفارسة شرينه الفلاسي، لقب بطولة القدرة للسيدات، إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وقالت إن دعمه ورعايته من أهم أسباب التتويج بالألقاب، والوصول إلى المراكز الأولى في السباقات المختلفة، وتمكين الفرسان والفارسات من القدرات والمهارات التي تعزز المنافسة العالية في جميع السباقات.

وعبرت شرينه عن سعادتها بلقب بطولة القدرة للسيدات لمسافة 100 كلم، في مهرجان أبوظبي للقدرة، بعد المنافسة القوية بين الفارسات للوصول إلى خط النهاية أولاً.

وأثنت البطلة على التنظيم الاحترافي، والتجهيزات المتكاملة في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، والحرص على توفير جميع المتطلبات التي كان لها أثر كبير في نجاح فعاليات السباق.

ونظمت القرية بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية السباق، بمشاركة 98 فارسة، في ختام برامج فعاليات الموسم بقرية الإمارات العالمية للقدرة.

وخصصت للسباق جوائز قيمة، حيث تنال صاحبة المركز الأول 233650 درهماً، والثانية 187950 درهماً، والثالثة أيضاً 187950 درهماً، فيما ينال أصحاب المراكز من الرابع وحتى العشرين مبالغ تبدأ من 50000 درهم إلى 30000 درهم.

ويقام اليوم سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، فيما يقام السباق المفتوح لمسافة 120 كلم في ختام المهرجان غداً.

وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأزرق، 35 كيلومتراً، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية باللون الأصفر 25 كيلومتراً، والمرحلة الثالثة باللون الأحمر، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً، والمرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.