«رابطة المحترفين» تؤجل «المباريات الثلاث» للمرة الثانية



معتز الشامي (دبي)



قررت رابطة المحترفين، تأجيل المباريات الثلاث «المؤجلة» من «الجولة 13» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي كانت مقررة اليوم، ونقلها إلى موعد آخر، وذلك بسبب الأحوال الجوية، وبناء على توصيات الجهات المختصة.

ويعد التأجيل هو الثاني للمباريات الثلاث التي سبق وأن تم تأجيلها من اليوم الثاني لـ «الجولة 13» يوم 14 فبراير الماضي، بسبب الأحوال الجوية أيضاً في ذلك التوقيت، واللقاءات الثلاثة هي حتا أمام شباب الأهلي، والإمارات أمام البطائح، وعجمان أمام بني ياس، حيث يتوقع أن يتم نقل المباريات التي تم تأجيلها للمرة الثانية، لتقام مباراتان منها على الأقل 11 أبريل المقبل، وهو الموعد نفسه المقترح لإقامة «مؤجلة» العين أمام الجزيرة من الجولة نفسها، بينما يتوقع أن يتم تقديم، أو ترحيل مواجهة شباب الأهلي أمام حتا، بسبب ارتباط «الفرسان» بمباراة درع السوبر الإماراتي القطري 13 أبريل.

ويشهد الموسم الجاري ضغطاً شديداً في «الروزنامة»، بسبب إقامة كأس آسيا، والتوقفات التي سبقتها من أجل معسكرات تحضير المنتخب، فضلاً عن إقامة مباريات دوري أبطال آسيا، على امتداد الموسم، بعد تغيير توقيت البطولة خلال النسخة الحالية، التي تشهد نجاح العين ممثل الوطن، في الوصول إلى ربع نهائي البطولة، ويتوقع أن يتم جدولة المباريات، بالتزامن مع بطولات أخرى، سواء دوري الأبطال، أو حتى الأدوار النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حال ودعت أطراف مباريات الجولة للمسابقة من الدور المقبل.