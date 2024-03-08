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الرياضة

توخل: البايرن لن يستسلم في معركة اللقب

توخل: البايرن لن يستسلم في معركة اللقب
8 مارس 2024 18:22


برلين (أ ف ب)
أكد مدرب بايرن ميونيخ توماس توخل أن فريقه لن يستسلم في معركة لقب الدوري الألماني لكرة القدم، رغم فارق النقاط العشر الذي يفصله عن باير ليفركوزن المتصدر، وتضاءلت حظوظ بايرن بإحراز اللقب للمرة الثانية عشرة توالياً بعد هزيمتين وتعادل في المراحل الأربع الأخيرة التي شهدت سقوطه الكبير أمام ليفركوزن بثلاثية نظيفة.
وفي المقابل، يقدّم ليفركوزن بقيادة المدرب الإسباني شابي ألونسو موسماً تاريخياً إذ خاض حتى الآن 35 مباراة في جميع المسابقات من دون هزيمة، في إنجاز أول من نوعه بالنسبة لفريق ألماني.
ويلتقي بايرن اليوم على أرضه مع الجريح ماينتس، فيما يلعب ليفركوزن غداً مع ضيفه فولفسبورج.
وقال توخل، إن «هناك فارقاً كبيراً بين إعلان الحرب (على ليفركوزن) والاستسلام. الفارق (في الترتيب) كبير جداً، هذا الواقع. علينا أن نفوز ونفوز ونفوز. لم يعد الأمر مصيرنا بين أيدينا»، مقراً أن ليفركوزن «لم يعد يشعر بضغطنا وهذا خطأنا. لكن هذا لا يعفينا من واجب أن نقدّم كل شيء اليوم أمام ماينتس».
وتنفس العملاق البافاري الصعداء هذا الأسبوع ببلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على لاتسيو الإيطالي 3-0، معوضاً بذلك خسارته ذهاباً في العاصمة روما 0-1، وعلق توخل على انتصار الثلاثاء، قائلاً «من المؤكد أن نتائج كهذه تساعدنا وتمنحنا الثقة بأنفسنا. نأمل في أن نتبع ذلك بالمزيد من الانتصارات».

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