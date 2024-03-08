بيرمان يدخل التاريخ في «الفورمولا-1»

جدة (رويترز)



سيكون الظهور الأول للبريطاني الشاب أوليفر بيرمان في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات استثنائياً، عندما يصبح أصغر سائق صاعد في تاريخ فيراري غداً «السبت»، بعد غياب السائق الأساسي كارلوس ساينز عن سباق جائزة السعودية الكبرى، بسبب التهاب الزائدة الدودية.

وقال فيراري إن ساينز، الذي احتل المركز الثالث في الجولة الافتتاحية للموسم في البحرين الأسبوع الماضي، ويظل آخر سائق تغلب على فريق رد بول المسيطر بانتصاره في سنغافورة في سبتمبر الماضي، يحتاج للخضوع لجراحة.

وكان بيرمان، الذي يشارك للمرة الأولى في السباق، وعمره 18 عاماً، و306 أيام، سائقاً احتياطياً لفيراري وهاس المدعومة من فيراري، ويمكنه المنافسة مع فريق بريما في «الفورمولا- 2» على حلبة كورنيش جدة.

وحصد بيرمان مركز أول المنطلقين في سباق «الفورمولا-2»، رابع مرة ينطلق من المركز الأول في «الفورمولا- 2»، وقال بعدها إن جدة واحدة من حلباته المفضلة.

وسيكون بيرمان السائق 97 مع فيراري في «الفورمولا-1»، والأول الذي يسجل مشاركته الأولى مع الفريق الأقدم والأكثر نجاحاً في الرياضة منذ الإيطالي أرتورو ميرزاريو عام 1972 في سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

ودخل بيرمان الحلبة اليوم لخوض التجارب الأخيرة بالرقم 38 على سيارته، وهو الرقم الذي ظهر 12 مرة في الماضي مع فيراري، وأشهر من استخدمه مايك هاوثورن، أول بريطاني يتوج باللقب عام 1958.

وشعر ساينز بأنه ليس على ما يرام يوم الأربعاء، ليغيب عن الأحداث الإعلامية، لكنه شارك في حصتي التجارب أمس الخميس لسباق السبت، وسجل سابع أسرع زمن في التجارب الثانية.

وسيغادر الإسباني فيراري في نهاية الموسم ليفسح المجال لانضمام بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الحالي العام المقبل.

ولم يكشف فيراري عن موعد عودة ساينز، وسيقام السباق القادم في أستراليا بعد أسبوعين.

وعانى أليكس ألبون من التهاب الزائدة الدودية قبل سباق جائزة إيطاليا الكبرى 2022، وشارك دي فريس بدلاً منه في سيارة وليامز، لكن السائق التايلاندي عاد في السباق التالي بسنغافورة.