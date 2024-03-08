«الزوارق السريعة».. «موعد كلاسيكي» على كاسر الأمواج



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق في العاصمة أبوظبي منافسات السباق الرئيس للجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق السريعة الفئة الثالثة في الرابعة مساء السبت على كاسر الأمواج برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية وبتنظيم النادي.

وسجل عبر منافسات كسر الكيلو زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي أفضل مركز بزمن قدره 3:01:473 دقيقة، في حين حل ثانيا زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وفالح المنصوري بزمن وقدره 3:02:705 دقيقة وثالثا زورق الشارقة 9 بقيادة ديمتري فاندوشيف ومايكل كاتاشيف بزمن وقدره 3:05:530 دقيقة.

وضمن زورق أبوظبي 4 أن يكون أول المنطلقين في السباق الرئيس عبر سعيه لتحقيق لقب الجولة الأولى والافتتاحية من البطولة، وتنطلق زوارق هذه الفئة العريقة والكلاسيكية على مياه أبوظبي بوسط منافسة قوية للفوز بلقب السباق وإحراز أول رصيد من النقاط خلال الموسم للمنافسة على لقب البطولة.

ويتصدر قائمة المشاركين زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، وزورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، وزورق دي دي آر مارين بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، وزورق كيو 8 بقيادة عبد اللطيف العماني وخالد العلي بالإضافة لزورق الشارقة 9 بقيادة ديميتري فاندوشيف ومايكل كاتاشيف والزورق السويدي بقيادة سبيستيان جروث وإريك جونسان وجميع هذه الأسماء أبطال في سباقات الزوارق السريعة وأصحاب ألقاب عبر السنوات والمواسم الماضية.

وتنطلق الزوارق اليوم حسب نتائجها في سباق كسر الكيلو وسط أجواء مثالية على امتداد كورنيش أبوظبي والمسار الطولي الذي ينتهي عند خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

من جهته رحب سالم الرميثي مدير عام النادي بانطلاق البطولة مجدداً مؤكداً أنها تستقطب عدداً أكبر من المشاركين في الجولات القادمة، وشدد على أن المنافسة من خلال التحدي القوي ستكون كبيرة للوصول للمراكز الأولى في السباق، وقال: سنشاهد منافسة كبيرة وسرعات قياسية على مسار السباق لتحقيق المراكز الأولى.